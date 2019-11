Von Iris Spieker-Siebrecht

Höxter/Bruchhausen (WB). Es knistert und rauscht ein bisschen, wenn die Plattenteller sich mit den schwarzen Scheiben drehen, und diese früher so verpönten Hintergrundgeräusche sind heute ein unverzichtbarer Bestandteil dieses ganz besonderen Sounds: Bei der Vinylparty im Dorfgemeinschaftshaus in Bruchhausen spielen die Platten mit Hits aus den 60ern bis heute die Hauptrolle.

Ursprünglich und retro, eine Hommage an »die gute alte Zeit« und die Garantie auf ein ganz besonderes, fast vergessenes Musikerlebnis – das sind Qualitäten, die CDs oder Downloads nicht bieten können. Deshalb erlebt das Medium Schallplatte auch ein Comeback, dass ihr vor 20 oder 30 Jahren niemand zugetraut hätte, als die damals neuen Tonträger die Musik völlig steril und ohne das kleinste störende Nebengeräusch wiedergeben konnten. Die gute alte schwarze Scheibe lebt, und man begegnet ihr nicht nur auf Flohmärkten und Tauschbörsen, sondern auch in Elektronikmärkten und Kaufhäusern. Immer mehr Künstler veröffentlichen ihre aktuellen Alben wieder auf Vinyl gepresst. Die können dann heute auch schon statt im altbekannten Schwarz mal leuchtend orange oder mit Motiv sein.

Der Dartclub »Brauxen Bulls« organisiert die Vinylparty in Bruchhausen nun schon zum zehnten Mal. Los geht es am Samstag, 23. November, um 19 Uhr. Und während in der Anfangszeit fast ausschließlich Freunde und Verwandte der Veranstalter kamen, hat sich die Party im Laufe der Jahre zu einem Insider-Tip entwickelt. »Manche Gäste kommen jedes Jahr von weit her, es ist immer eine super Stimmung, alle haben Spaß und es hat noch nie irgendwelchen Ärger gegeben«, sagt Rainer Wolf rückblickend. »Wir haben einfach Spaß daran, die alten Lieder zu hören, in den Sammlungen zu kramen und unsere Playlists zusammen zu stellen«, ergänzt Steffen Richter. Während in der Vergangenheit auch immer Gast-DJs auftraten und 45 Minuten lang ihre ganz persönliche Sammlung vorstellten, möchten die Dartfreunde das Zehnjährige ausschließlich selbst bestreiten.

Neben Steffen Richter, der Rock von den Eagles, Pearl Jam oder den Broilers auflegen will, wird auch Rainer Wolf mit Reggae und »Felsenkeller-Sound« am Plattenteller stehen. »Die Übergänge nahtlos zu treffen und im Dunklen die richtige Spur auf der Platte finden« ist für ihn am Pult besonders reizvoll. Und auch Jörg Bauer freut sich auf den Abend. Er favorisiert Independent-Künstler aus Australien oder Skandinavien, spielt aber auch Rammstein und die Toten Hosen. Seine Sammlung schätzt er auf rund 1000 Platten und Singles, im Club kommt man insgesamt auf 4500, schätzen die Freunde. »Seit wir vor zehn Jahren angefangen haben, hat sich die Sammlung mehr als verdoppelt, und auch am Mischpult haben wir uns verbessert«, findet Bauer. Nach zwölf Uhr wird wieder DJ Roland aus Lüneburg auflegen.

Neben Musik und der Garantie auf gute Stimmung bieten die »Brauxen Bulls« auch eine große Auswahl an Getränken – alkoholfrei, Cocktails, Wein und Bier. Die ebenfalls seit der ersten Stunde gereichten Frikadellen werden durch Käsespieße ergänzt. Der Eintritt ist frei.