Der Festausschuss steckt schon jetzt mitten in den Planungen. Im Juni kommenden Jahres soll ein glanzvolles Bezirksschützenfest ausgerichtet werden. Dafür will diesmal die Schützenbruderschaft St. Johannes Lüchtringen sorgen. Foto: Greta Wiedemeier

Von Greta Wiedemeier

»Wir waren bereits 2013 Ausrichter des Bezirksschützenfestes. Damals hatten wir einige Jahre Vorlaufzeit, nun haben wir uns relativ spontan als Ausrichter beworben«, erzählt Björn List, erster Brudermeister des Vereins. Dafür ist nun aber auch die Erfahrung schon gegeben: Ein Großteil des zehnköpfigen Festausschusses war vor sechs Jahren ebenfalls mit dabei und weiß, worauf es ankommt.

Die Lüchtringer Schützen haben sich ganz bewusst für eine Neuerung entschieden: Erstmalig wird das Bezirksschützenfest nicht an einem Sonntag stattfinden. Stattdessen soll es am Samstag, 27. Juni 2020, einen ganz besonderen Höhepunkt inmitten des Trubels des eigenen Schützenfestes darstellen. »Es passte so einfach besser in den Rahmen. Am Sonntag soll allein unser Lüchtringer Königspaar im Mittelpunkt stehen«, begründet List die Entscheidung.

Gefeiert wird im Dorf aber wie gewohnt fünf Tage lang: Am Freitag findet der traditionelle Zapfenstreich sowie die Mitgliederehrung statt, bevor am Samstag um 17 Uhr mit dem großen Festakt auf der Festwiese am Zelt das Bezirksschützenfest eingeläutet werden soll. Rund 1000 Personen werden am Umzug mit Abnahme der Parade beteiligt sein und voraussichtlich auch zahlreiche auswärtige Besucher in die Höxteraner Ortschaft locken. Den Bezirksverband wird dabei Jürgen Böker als Bezirkskönig repräsentieren.

Erstmals vor Ort ist auch die Partyband für den Samstagabend: Die »Partyfürsten«, bekannt von den Cannstatter Wasen, werden anlässlich des Bezirksschützenfestes ordentlich einheizen. Am Sonntag stehen dann wie gewohnt die Lüchtringer Majestäten im Mittelpunkt, am Montag wird der neue König auserkoren und am fünften und letzten Tag des langen Festwochenendes werden die Kinder die Regentschaft des Dorfes übernehmen.

Das Bezirksschützenfest dient der Bruderschaft laut List auch gleichzeitig als Warm-Up für das Jahr 2023: Dann werden die Lüchtringer Schützen nämlich ihr 450-jähriges Jubiläum begehen und versprechen schon jetzt dem Anlass entsprechende Feierlichkeiten.