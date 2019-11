Von Jürgen Drüke

Höxter (WB). Zwei Schulleiterinnen sind am Mittwochmorgen enttäuscht und auch verärgert. Was Monika Krekeler und Christiana Hoffmann am Abend vorher in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Familie und Sport im Höxteraner Rathaus erlebt haben, wollen sie nicht glauben. Ein Verwaltungstrakt für die Sekundarschule und ein Lehrerzimmer für die Realschule stehen dabei im Zusammenhang.

»Es war schon ziemlich irritierend, was dort gesagt worden ist«, stellte kommissarische Sekundar-Schulleiterin Christiane Hoffmann gegenüber dem WESTFALEN-BLATT fest. »Wir haben eine Menge Unkenntnis erlebt, die letztlich zu Lasten des Schulstandorts und der Schüler gehen könnte«, sagte Schulleiterin Monika Krekeler von der Realschule. Das Lehrerzimmer der RS befindet sich seit Sommer 2012 in den angrenzenden Containern der Realschule. Drei Wasserschäden in Folge hätten vor zwei Wochen allen Beteiligten die unerträgliche Situation im Lehrerzimmer drastisch vor Augen geführt.

Raumkonzept für Realschule und Sekundarschule Höxter in der Diskussion Fotostrecke

Foto: Jürgen Drüke

Ein Antrag der CDU, der mit Zustimmung aller Partien kurzfristig auf die Tagesordnung genommen worden war, hatte am Abend vorher im Ausschuss für Familie , Bildung und Sport lebhafte Diskussionen unter den Fraktionen ausgelöst. CDU-Ausschussmitglied Chris­tiana Mönnekes (CDU) hatte einen kurzfristigen »Baustopp« für den Bereich in der Sekundarschule gefordert, in dem im Eingangsbereich wahrscheinlich der Verwaltungstrakt der Schule entstehen solle. Im Verlauf der Sitzung milderte die CDU den Antrag ab und sprach von einer baulichen Unterbrechung bis zu den im Dezember geplanten Workshops mit dem Planungsbüro Dr. Garbe, Lexis & von Berlepsch. Die CDU sehe noch Beratungsbedarf bei der Raumaufteilung. Dirk Friedrich von der SPD konterte den CDU-Antrag mit den Worten: »Jeder Tag der Baumaßarbeiten ist nun immens wichtig. Wir dürfen keine Zeit verlieren.« Denn bald würden die Eltern entscheiden, auf welche Schule ihr Kind geht. Christiane Hoffmann wies darauf hin, dass die beschriebene Baumaßnahme seit dem 1. Oktober ruhen würde. ­Im Gegensatz zum vorgesehenen Verwaltungstrakt würden allerdings die Malerarbeiten im Eingangsbereich erhebliche Fortschritte machen. Ralf Dohmann (BfH) stellte fest: »Der Antrag des Baustopps ist so überraschend wie unlogisch zugleich.« Die aktuelle Bauunterbrechung sei auch auf die Abstimmungsprobleme des Baudezernats sowie des Dezernats Schule und Recht in der Verwaltung zurückzuführen.

Workshop im Dezember

»Wir werden unser Raumkonzept für das König-Wilhelm-Gymnasium, die Realschule und die Sekundarschule beim Workshop am 9. und 10. Dezember vorstellen. Verwaltung und Schulen werden dabei sein. Uns sind die Raum-Problematiken bekannt. Die Pläne werden wir nun zunächst einmal der Verwaltung vorlegen«, sagte Ulrik Lexis vom Planungsbüro.

Die Realschule setzt beim Raumkonzept auf einen angemessenen Raum für das Lehrerzimmer: »Die Container waren von vornherein als provisorische Lösung gedacht. Inzwischen sind wir hier seit mehr als sieben Jahren untergebracht«, kritisierte Schulleiterin Monika Krekeler gegenüber dem WB. Im Sommer sei es im Lehrerzimmer viel zu heiß und im Winter zu kalt.

Freiliegende Stromkabel

Der aktuelle Zustand: Stromkabel liegen frei und schauen aus der Decke hervor. Der knatschende Boden ist eine störende Geräuschkulisse. »Die Wasserschäden, die aufgrund des undichten Dachs zuletzt das Lehrerzimmer in Mitleidenschaft gezogen haben, sind von der Stadt beseitigt worden«, berichtete Krekeler.

Monika Krekeler und Christiane Hoffmann sehen dem Raumkonzept des Planungsbüros zuversichtlich entgegen: »Wir setzen auf alle Beteiligten. Es werden sicherlich gute Lösungen präsentiert.« Der Workshop am Montag, 9. Dezember, und Dienstag, 10. Dezember, soll die Schulentwicklung in Höxter stärken.

Ein Kommentar von Jürgen Drüke

Die »Schulklasse« Ausschuss für Bildung, Familie und Sport hat kein gutes Gesamtbild abgegeben. Das Halbwissen einiger Ausschussmitglieder und die mitunter in die Irre führenden Aussagen ließen neutrale Zuhörer und anwesende Eltern nur ungläubig staunen.

Das Wort »Baustopp« war bei der Thematik der Maßnahmen an der Sekundarschule nicht nur die falsche Vokabel, sie löste zudem kaum verständliche Diskussionen und Falsch-Darstellungen aus. Wer sollte hier überhaupt noch wen verstehen und folgen können?

Es ist der Eindruck entstanden, dass die Fraktionen ihre parteipolitischen Interessen vor denen der Schüler, Lehrer und Schulleiter stellen. »Herr Lehrer, wir wissen mehr!« Der Schulstandort Höxter mit dem gegliederten Schulsystem Gymnasium, Realschule und Sekundarschule erleidet so Schaden. Erst vor zwei Monaten ist der Schulentwicklungsplan für Höxter abgesegnet worden. Verwaltung und die Parteien hatten etwas Gutes auf den Weg gebracht. Das Raumkonzept soll folgen. Dieses wird das Planungsbüro in zwei Wochen während eines Workshops vorstellen. Unstrittig ist, dass die Sekundarschule so schnell wie möglich einen Verwaltungstrakt benötigt. Unstrittig ist auch, dass die Realschule Höxter aus dem Container heraus und ein neues Lehrerzimmer her muss. Eine Schulklasse kann schwierig sein. Der Ausschuss für Bildung war es diesmal. Note ausreichend. Nachsitzen! Denn der Schulstandort Höxter hat mehr und die Note gut verdient.