Höxter (WB). »Es kommt ein frischer politischer Wind in Höxter auf« , teilt eine junge, politisch interessierte Gruppe mit. Die wiederum hat am Freitagabend in Höxter die Grüne Jugend (Jugendorganisation der Grünen) gegründet.

Einige Aktionen organisierte die Gruppe schon bereits vor der offiziellen Gründung – unter anderem eine Demonstration und eine Mahnwache in Höxter. Mit der Gründung wurde nun der Grundstein für die weitere Arbeit gelegt, teilen die Verantwortlichen mit. Neben dem Beschluss zur Satzung wurden auch ein Vorstand gewählt und anschließend die weiteren Zukunftspläne besprochen. Sprecherinnen der Grünen Jugend sind ab sofort Jaqueline Grabosch und Franziska Münster, Schatzmeister ist Ole Kirsch. »Wir möchten unsere Forderungen kommunal umsetzen und auch in den Stadtrat einbringen. Außerdem wollen wir gleichaltrige, auch in Bezug auf ›Fridays For Future‹, ansprechen und in ihren Forderungen unterstützen«, bezieht Jaqueline Grabosch Stellung.

Motiviertes Team

»Gerade, wenn Nationalismus Hass in unserer Gesellschaft sät und trotz des existenzbedrohenden Klimawandels der Status quo verteidigt wird, müssen wir eine klare Kante zeigen«, erläutert darüber hinaus Franziska Münster. Das gesamte Team sei hochmotiviert ökologische, antifaschistische, feministische und viele weitere Themen stärker in Höxter zu vertreten.