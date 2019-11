Ist seit Jahren ein treuer Beschicker des Höxteraner Weihnachtsmarktes: Franz-Josef Meyer aus dem Nachbarkreis Lippe mit seinem Reibekuchen-Stand. Am Montag hat er wie weitere Kollegen seinen Wagen aufgestellt und Deko-Schmuck angebracht. Foto: Harald Iding

Höxter (WB/hai). Der Weihnachtsmarkt in Höxter steht bevor: Am Montag haben die ersten Marktbeschicker ihre Stände und Fahrgeschäfte aufgebaut. Der Markt wird am Donnerstag, 28. November, um 17 Uhr mit vielen Ehrengästen eröffnet.