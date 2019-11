Sie haben am Montag den Aktionstag vor der in »Orange« angestrahlten Höxteraner Dechanei eröffnet (von links): Ana María Castro de Linzner (Präsidentin Zonta-Club Höxter), Bürgermeister Alexander Fischer, Judith Fabeck (Opferschutzbeauftragte der Polizei), Claudia Pelz-Weskamp (Gleichstellungsbeauftragte der Stadt) und Marion Nawrath (AWO) von der Frauenberatungsstelle im Kreis Höxter.

Von Harald Iding

Höxter (WB). Das ist ein sichtbares Zeichen der Solidarität gewesen: Am Montag haben die Stadt Höxter, das örtliche Frauennetzwerk und der Zonta-Club Höxter gemeinsam einen Aktionstag in der Innenstadt gegen Gewalt an Frauen und Mädchen ausgerichtet. Viele Gebäude wurden in der Aktionsfarbe »Orange« angestrahlt. Mit einem Informationstisch vor der Dechanei und der Illumination von unterschiedlichen Gebäuden in der Farbe »Orange« begann die Veranstaltung.

Für den Arbeitskreis der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Höxter betonte Claudia Pelz-Weskamp in ihrer Ansprache, nachdem zuvor eine Fahne »Nein zu Gewalt an Frauen – Frei leben ohne Gewalt« vor der Dechanei gehisst wurde: »Ich bin sehr dankbar, dass sich in den letzten 22 Jahren in unserer Stadt ein breites und aktives Frauennetzwerk entwickelt hat. Dieses umfasst Wohlfahrtsverbände, Beratungsstellen, politische Parteien, Glaubensgemeinschaften, In­stitutionen des Arbeitsmarktes, Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie Gemeinschaften verschiedener Nationalitäten. Ein großer Teil des Frauennetzwerkes Höxter – und dazu gehört auch der Zonta-Club – sowie darüber hinaus Bürger aus Höxter und Umgebung haben sich hier zusammengefunden, um gemeinsam in der Mitte unserer Stadt die Fahne zu hissen.«

»Wir dürfen Gewalt nicht tolerieren!«

Bürgermeister Alexander Fischer: »Wir nehmen zum ersten Mal an ›Orange Your City‹ teil. Weltweit beteiligen sich Städte an dieser von Zonta International organisierten Beleuchtungs-Aktion. Es ist eigentlich eine Schande, dass wir so einen Tag überhaupt brauchen. Wir können und dürfen jegliche Art von Gewalt an Frauen und Mädchen nicht tolerieren!«

Konsequente Strafverfolgung gefordert

In Höxter haben die Bürger gemeinsam mit dem Zonta-Club ein klares Zeichen gesetzt. Sie sagen: »Nicht mit uns!« Und es gab einige Appelle am Mikrofon. Claudia Pelz-Weskamp: »Wir fordern Aufklärung und konsequente Strafverfolgung bei Gewalt gegen Frauen und Mädchen im privaten Bereich, in den Asyl- beziehungsweise Gemeinschaftsunterkünften und im öffentlichen Raum.« Zonta-Präsidentin Ana María Castro de Linzner sagte: »Es ist uns ein Herzensanliegen, dass Frauen, die von Gewalt betroffen sind, Hilfe bekommen. So unterstützen wir regelmäßig die AWO-Frauenberatungsstelle sowie das Frauen- und Kinderschutzhaus mit Spenden!«

Mit einem Filmvortrag in der VHS und einer anschließenden Diskussion (Moderation: Gabriele Schidlack) schloss der Aktionstag.