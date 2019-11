Denn darum handelt es sich bei den neuen Ampeln an den Kreuzungen mit dem Küsterweg und der Straße Am Südhang. Die Maßnahme geht auf einen Antrag des Ortsausschusses zurück, erklärte Stadtsprecher Sebastian Vogt am Dienstag auf Anfrage. Eine Initiative hatte sich mehrere Jahre dafür eingesetzt, dass die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer in diesem Bereich erhöht wird.

Mitarbeiter des Landesbetriebs haben am Dienstag Restarbeiten an der neuen Ampel (»Am Südhang«) vorgenommen. Foto: Harald Iding

Die Entscheidung, zwei Ampeln aufzustellen, geht auf Straßen NRW zurück. Dafür habe man »die Notwendigkeit« gesehen, erklärte Sprecher Andreas Hüser. Wer die Albaxer Straße als Fußgänger oder Radfahrer überqueren will, muss auf den Knopf drücken, um ein grünes Signal zu erhalten, da es sich um Bedarfsanlagen handelt.

Wie lange die Provisorien in Betrieb bleiben, konnte Vogt nicht sagen. »Sie sind für mehrere Jahre gebaut.« Und: Bei eventuellen, zukünftigen Straßenbaumaßnahmen im Bereich der Kreuzung mit der Straße Am Südhang wäre eine fest installierte Ampel hinderlich. Nun wolle man herausfinden, »wie sich die Ampeln auf den Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit auswirken«, so Vogt und wie die Anwohner die neue Situation wahrnehmen werden.