Von Marius Thöne

Höxter (WB). Der Blick in die karolingische Klosterkirche von Corvey soll ausschließlich Besuchern vorbehalten bleiben, die eine Führung durch das Westwerk buchen. Das ist am Dienstag am Rande einer internationalen Tagung von Welterbe-Experten bekannt geworden. Die in dieser Woche genehmigte Glaswand soll weitestgehend offen stehen und die Multimediainstallation nur per Knopfdruck durch den Leiter einer Führung abgespielt werden können.