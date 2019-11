Von Angelina Zander

Wer über eine elektronische Kasse verfügt, muss den Bon von Januar an ausdrucken. Es gibt aber auch Marktbeschicker, die mit einer offenen Kasse arbeiten, wie Dieter Paulat aus Dassel. Laut Bundesfinanzministerium gibt es keine Registrierkassenpflicht; es kann auch eine offene Kasse genutzt werden. »Dies entbindet jedoch nicht vom Anspruch des Kunden auf Ausstellung einer Quittung«, erklärt Corinna Adden vom Finanzamt Höxter.

Seit 21 Jahren steht Dieter Paulat auf dem Höxteraner Wochenmarkt. Auch wenn er von der Bonpflicht zurzeit nicht betroffen ist, bereitet ihm das elektronische System Sorge: »Wenn wir eines Tages dazu gezwungen werden würden, ein elektronisches Kassensystem einzuführen, würden wir aufhören«, spricht er auch für seine Frau.

Ausnahmen möglich

Das neue System koste ihn schnell 10.000 Euro. »In unserem Alter und bei unserer Betriebsgröße ist das nicht mehr machbar«, sagt der 64-Jährige. Er stehe nun mit seinem Steuerberater in engem Kontakt, um herauszufinden, ob es Auswirkungen auf seine Arbeit geben wird.

Auch am Blumenstand in der Marktstraße, an dem Gerd Cornielje arbeitet, wird auf eine offene Kasse gesetzt. »Hier ist mehr los als in den Geschäften und es sind kleinere Beträge, die gezahlt werden. Wenn wir alles einbongen müssten, dauert das fast genauso lange, wie den Kunden zu bedienen. Wir könnten jemanden nur zum Kassieren einstellen.«

Aber auch Geschäftstreibende mit elektronischer Kasse können sich von der neuen Vorschrift befreien lassen. »Ausnahmen sind im Einzelfall nach § 148 der Abgabenordnung denkbar und an enge Voraussetzungen geknüpft«, informiert Corinna Adden. Diese Option zieht Bäckermeister Andreas Rode in Betracht. »Pro Tag hätten wir etwa 50 Meter Papierverbrauch«, erläutert er das Problem, das sich für ihn zukünftig ergibt.

Seine Kasse speichere die Bons elektronisch. Auf Wunsch, druckt er die Zettel für den Kunden aus. Zurzeit würden etwa eine Hand voll Kunden am Tag einen Bon verlangen, schätzt Rode. Die Einführung der Bonpflicht bezeichnet Rode als »nicht zeitgemäß« im Hinblick auf Diskussionen um CO2-Ausstoß und Umweltschutz.

Bei einigen gehört der Bon immer dazu

Mario Behrend, Chef einer Obstplantage in Langenthal, sieht einen weiteren Nachteil: »Die Rollen kosten viel Geld, drei oder vier Euro. Früher hatten wir jeden Tag eine Tüte voll mit Zetteln.« Er hält eine kleine Plastiktüte hoch. In ihrer Größe ähnelt sie denen, die es im Supermarkt kostenfrei gibt. Jetzt werde nur noch bei Bedarf gedruckt.

Einige Marktbeschicker haben die Bonpflicht schon für sich selbst eingeführt. Fleischerei-Fachverkäuferin Christine Scuderi-Bahe berichtet, dass Bons seit Jahren zu den Einkäufen dazu gehören. »Wir stecken den Bon immer mit in die Tüte«, erzählt sie. Das sei »Gang und Gäbe«.

Dass dies nun verpflichtend wird, finde sie richtig. Allerdings stelle sich für sie auch die Frage, ob es tatsächlich sinnvoll ist, für jeden noch so kleinen Einkauf einen Bon auszudrucken. Dabei hat sie auch die Umwelt im Blick. Der Kassenbon werde auf Thermopapier gedruckt, das nur im Restmüll entsorgt werden darf.

Auch bei Fischhändler Willi Brüggemann gehört der Bon zum Einkauf dazu. Das hat bei ihm zwei Gründe: Da er teilweise Produkte verkauft, die zunächst gewogen werden und nicht als Stückpreis verkauft werden, könne der Kunde besser nachvollziehen, was er gekauft hat. Außerdem diene der Bon zur eigenen Kontrolle. Seine Meinung zur Bonpflicht bringt er so auf den Punkt: »Wenn, dann alle oder keiner.«