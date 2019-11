Von Marius Thöne

Öffentliche Kritik

Die öffentliche Kritik des Lüchtringer SPD-Ratsherrn Godehard Christoph hat damit Wirkung gezeigt. Christoph hatte im WESTFALEN-BLATT moniert, dass die Lüchtringer seit 20 Jahren auf die Festplatz-Sanierung warten und trotz positiven Ratsbeschlusses bei der Bauverwaltung kein Gehör finden würden. Kurz danach trafen sich die Lüchtringer Ratsherren Godehard Christoph und Manfred Linnenberg (Vize- Ortsausschussvorsitzender), der Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Werner Böhler, und der Ortsausschuss-Vorsitzende Burkhard Schwiete beim Bürgermeister Alexander Fischer und stellten die Sachlage aus ihrer Sicht dar. »Bei der Verabschiedung des Haushalts 2019 hatte die SPD für die Sanierung des Festplatzes 100.000 Euro beantragt, was mehrheitlich vom Rat beschlossen wurde«, sagt Christoph. Diese Summe sei nach Einschätzung von Tiefbauunternehmern auch erforderlich. Die Verwaltung wollte im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms für die Maßnahme eine Fördersumme von etwa 65.000 Euro generieren, was misslang. »Warum man danach nur noch mit einem Ansatz von 25.000 Euro in die Baumaßnahme ging, und daher nur noch eine untaugliche Ertüchtigung des Festplatzes umsetzen wollte, blieb bisher noch ungeklärt«, heißt es in einer Erklärung aus Lüchtringen.

Beginn der Arbeiten im Frühjahr 2020

Nach dem Gespräch beim Bürgermeister ist dies nun vom Tisch. Die Sanierung soll bald mit einem frostsicheren Unterbau durchgeführt werden, damit es nicht schon in wenigen Jahren zu ersten Aufbrüchen im Asphalt kommt. »Uns bleibt erspart, wieder 20 Jahre für eine vernünftige Sanierung zu kämpfen«, resümieren die Teilnehmer des Gespräches.