Höxter/Boffzen (WB). Der von Unbekannten am Volkstrauertag mit weißer Farbe beschmierte Gedenkstein an der Landesstraße zwischen Boffzen und Neuhaus ist wieder gereinigt worden.

Der Stein erinnert an das Schicksal der beiden vor 28 Jahren bei Boffzen ermordeten Polizisten Jörg Lorkowski und Andreas Wilkending. Wer die Farbschmierereien verursacht hat, ist bislang unklar. Die Tat hatte in der Region für erhebliches Aufsehen gesorgt.

Ursprünglich hatte die Polizei Holzminden für die Reinigungsarbeiten durch eine Fachfirma mehrere hundert Euro veranschlagt. In der vergangenen Woche meldete sich dann aber Hans-Jürgen Könnecker bei der Polizei Holzminden. Er bot an, den Gedenkstein kostenfrei und fachmännisch zu reinigen. „Dieses Angebot haben wir sehr gern angenommen, zumal Herr Könnecker als ehemaliger Mitarbeiter einer Reinigungsfirma über die entsprechende Erfahrung verfügt“, so Kriminaloberrat Oliver Tschirner, Leiter des Polizeikommissariats.

Unterstützt wurde Könnecker von Georg Wöstefeld, dem Hausmeister der Polizeidienststelle in Holzminden.