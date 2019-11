Höxter (WB). Der Ortsausschuss Höxter-Stadtkern hat in seiner jüngsten Sitzung (28. November) einstimmig beschlossen, die Schließung der Tiefgarage am Stadthaus außerhalb der Dienstzeiten der Stadtverwaltung erst im Januar 2020 beginnen zu lassen.

„Ursprünglich war vorgesehen worden, dass die neue Regelung zum 1. Dezember in Kraft tritt“, so Stadtsprecher Sebastian Vogt. In der Sitzung schlug die Verwaltung vor, zusätzliche Ausnahmen an den Adventswochenenden vorzunehmen. So sollten den Weihnachtseinkäufern zusätzliche Parkmöglichkeiten geboten und ein „irrtümliches Einschließen“ verhindert werden.

Um eine Verwirrung der Parker durch die Ausnahmeregelung zu vermeiden, entschied der Ortsausschuss jedoch, den Beginn der neuen Schließzeiten gänzlich auf Anfang Januar 2020 zu verschieben.

Im neuen Jahr erfolgt die Schließung der Tiefgarage am Höxteraner Stadthaus dann immer montags bis donnerstags zwischen 19.15 und 6.45 Uhr, freitags ab 15.15 Uhr bis samstags um 7.30 Uhr, sowie samstags ab 14 Uhr bis montags um 6.45 Uhr.