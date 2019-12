Höxter-Bödexen (WB). Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Höxteraner Polizei nach einem Vorfall in Bödexen. Dort hat ein bislang Unbekannter eine Baustellenampel in der Ortsdurchfahrt umgedreht, so dass ihr Lichtsignal für Autofahrer nicht mehr sichtbar war – und das offenbar nicht zum ersten Mal.