Duell am Kickertisch: Nach der Gesprächsrunde spielen die Bundesfreiwilligendienstler Tjorben Eggers (von links) und Marleen Vogt mit Torsten Klute, Vorstand AWO OWL, und dem Abgeordneten Christian Haase eine Runde Tischfußball. Foto: Angelina Zander

Höxter (WB/AZ). CDU-Bundestagsabgeordneter Christian Haase macht sich für die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht stark. Um das Thema ging es am Montag auch bei einem Besuch Haases bei der Arbeiterwohlfahrt in Höxter. Dort informierte sich der Parlamentarier über die Arbeit von Bundesfreiwilligen, so genannten Bufdis.