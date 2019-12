Mit der Hilfe vieler ehrenamtlichen Helfer wird daher auch in diesem Jahr bereits zum 18. Mal eine Weihnachtsfeier am Heiligen Abend für alle Menschen angeboten werden, die Weihnachten gemeinsam mit anderen Menschen verbringen möchten.

Angesprochen werden junge wie ältere Menschen aller Konfessionen gleichermaßen. Jede Anmeldung ist willkommen.

„Es gibt viele Gründe dafür, dass Menschen an Weihnachten alleine sind“, sagte Aktionskreis-Sprecherin Claudia Bonefeld. „Sei es, weil Menschen in einer schwierigen Lebenssituation stecken, Angehörige verstorben sind oder Verwandte zu weit weg wohnen. Wir möchten diesen Menschen die Möglichkeit geben, den Tag und ein paar besinnliche Stunden mit anderen zu verbringen.“ Friedlich beisammen sitzen, angeregte Gespräche führen und neue Freundschaften entstehen lassen: Das wünschen sich die Gastgeber für die Veranstaltung und die Menschen, die sie besuchen.

Das Helferteam habe sich bei der Ausgestaltung der Feier an den Weihnachtsfeiern orientiert, wie sie traditionell in den Familien in der Region gefeiert werden. So beginnt das besinnliche Beisammensein am 24. Dezember um 14.30 Uhr in dem evangelischen Gemeindehaus in der Brüderstraße 9 in Höxter mit einem gemütlichen Kaffeetrinken. Im Laufe des Nachmittags besteht die Möglichkeit, mit den anderen Gästen einen Gottesdienst in der Marienkirche zu besuchen. Es schließt sich ein festliches Büffet an und der Abend klingt im Anschluss langsam aus.

Neben einigen festen Programmpunkten und Überraschungen soll sich der Tag aber auch gemeinsam mit den Gästen entwickeln. Gäste, ob groß oder klein, sind eingeladen, sich einzubringen. Es können Gedichte vorgetragen oder Musikstücke gespielt werden. Der Fantasie seien keine Grenzen gesetzt. Wie zuhause soll der Tag auch Möglichkeiten für Spontanität bieten. Kinder sind besonders willkommen, teilt der Aktionskreis mit.

Viele ehrenamtliche Helfer organisieren gemeinsam mit den Evangelischen und Katholischen Kirchengemeinden Höxter, dem evangelischen Petri-Stift mit dem Konrad-Beckhaus-Heim und dem Altenzentrum St. Nikolai Höxter diese beliebte Veranstaltung.

Anmeldungen nimmt ab sofort Sigrun Knieriem (Telefon 05271/921436) entgegen. Alle Organisatoren freuen sich auf das gemeinschaftliche Fest.