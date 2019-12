Von Michael Robrecht

Höxter (WB). Nach der im Erörterungstermin in Godelheim von drei großen Umweltverbänden vorgetragenen Ablehnung der kompletten B64/83-Trassenführung gehen viele politisch Verantwortliche im Kreis Höxter davon aus, dass Nabu, BUND und LAG Naturschutz den sich in Arbeit befindlichen Planfeststellungsbeschluss beklagen werden.

„Die ziehen vor Gericht, davon gehe ich fest aus“, kommentierte der CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Goeken die Anti-B64-Marschrichtung. Wie in der Mittwochsausgabe berichtet, fordern die Naturschützer eine neue abgespeckte B64/83-Lückenschlussvariante ohne das Naturschutzgebiet „Taubenborn“. Das würde eine völlige Neuplanung der B64/83 erforderlich machen und das Projekt stark verzögern.

Falsche Fahrzeugzahlen

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Haase kritisierte wie MdL Goeken die sehr niedrig gerechneten Fahrzeugzahlen von 2015, die die Verbände genannt hatten. 12.800 Fahrzeuge seien allein zwischen der Kreuzung in Godelheim und dem Ortseingang Höxter unterwegs, wies Haase auf eine von den Verbänden nicht genannte wichtige Zahl hin. „Hier wird ein Problem verharmlost.“

Haase weiter: „Die Bedenken der Verbände sind nicht neu und in allen bisherigen Verfahrensschritten berücksichtigt und abgewogen worden. Man ist hier den Vorgaben des Artenschutzes großzügig nachgekommen und hat Millionen Euro in die Hand genommen. Wir können nicht immer über Regionalentwicklung und abgehängten ländlichen Räumen sprechen, wenn anschließend die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen mit allen Mitteln blockiert werden. Das war jahrelang in der rot-grünen Landesregierung so und wird jetzt außerparlamentarisch fortgesetzt.“

1000 Unterschriften von Unternehmern übergeben

Matthias Goeken warf den Umweltverbänden vor, mit falschen Zahlen zu operieren. Millionen Euro würden in den Naturschutz für Kammmolche, Schlingnattern oder eine Grünbrücke investiert, jetzt müsse auch etwas für die Menschen getan werden. Er habe den Eindruck, dass es egal sei, wie weit man den Verbänden entgegen komme, sie wollten die Trasse durch den „Taubenborn“ grundsätzlich per Verbandsklage kippen. Straßen NRW und Bezirksregierung würden zurzeit gut und schnell an der Planfeststellung arbeiten, so dass er hoffe, dass Ende 2020 der Beschluss da sei. Das alles dürfe nicht gefährdet werden. Und auch politisch stehe die schwarz-gelbe Landesregierung hinter dem Projekt, was eine gute Chance, sei, weiter zu kommen.

NRW-Landesverkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) habe jetzt bei einem Besuch der Godelheimer BI „Pro B64/83“ 1000 Unterschriften von Unternehmern für die B64 bekommen. Die B64 sei der verkehrs- und infrastrukturpolitische Dreh- und Angelpunkt für die Region. Es gebe viele Pendler, man wolle junge Leute und Unternehmen in den Kreis holen.

12.800 Autos fahren jeden Tag durch Godelheim

Bei dem BI-Besuch in Düsseldorf war auch der Godelheimer SPD-Ratsherr und Vizebürgermeister Hans-Josef Held dabei. Das sei ein gutes Gespräch gewesen, sagte er dem WESTFALEN-BLATT. Held wies darauf hin, dass nicht 5000 oder 6000 Fahrzeuge jeden Tag durch Godelheim fahren würden, sondern 12.800. „Das ist die am extremsten befahrene Straße in der Region“, stellte Held fest. Gemeinsam würden Godelheim und alle Unterstützer weiter für den Lückenschluss kämpfen. Er gehe von einer Klage der Umweltverbände aus, das sei ihm bei dem Erörterungstermin im November klar geworden. Fest stehe, dass nicht alle Einwender Recht bekommen könnten. Der Verkehr, und besonders das zunehmende Lkw-Aufkommen, sei zum Schaden der Menschen in Godelheim: „Das ist doch der Horror!“

Anlieger entlasten

Höxters Bürgermeister Alexander Fischer (SPD) kommentierte die Ablehnung der Trasse durch die Verbände so: „Bei allem Verständnis für die Belange der Naturschutzverbände halte ich es dringend für erforderlich, dass die Planungen für den Bau der Umgehungsstraße zügig fortgesetzt werden, um die notwendige Entlastung für die Anliegerinnen und Anlieger herbeiführen zu können. Mit den Bemühungen, die Straßen.NRW zum Beispiel für die Umsiedlung der Schlingnatter unternommen hat, sind bereits wichtige Zugeständnisse im Bereit Naturschutz gemacht worden.“

" „Noch nie waren die Planungen so weit wie heute. Dabei sind auch die natur- und artenschutzfachlichen Belange umfänglich berücksichtigt worden.“ Landrat Friedhelm Spieker "

Landrat Friedhelm Spieker (CDU) sagte: „Die B64 ist eine wichtige Lebensader für unsere gesamte Wirtschaftsregion. Noch nie waren die Planungen so weit wie heute. Dabei sind auch die natur- und artenschutzfachlichen Belange umfänglich berücksichtigt worden. Genauso wichtig sind mir die Belange der Menschen. Deshalb darf der Lückenschluss nicht erneut ausgebremst werden, sondern muss schnellstmöglich umgesetzt werden.“ Eine gute Verkehrsanbindung sei für den Kreis Höxter ebenso existenziell wie der Breitbandausbau, damit das Leben und Arbeiten im Kreis Höxter auch in Zukunft attraktiv bleibt.

Spieker: „Im Übrigen: Wenn die Verkehrsbelastung ins Feld geführt wird, sollten die Zahlen vollständig sein. Zwischen Godelheim und Höxter wurden bei der genannten Zählung von 2015 fast 13.000 Fahrzeuge am Tag erfasst. Die Verkehrsbelastung ist also deutlich höher als es die zitierten Zahlen nahelegen (5.800 bis 7.700 Fahrzeuge am Tag).“