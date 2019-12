Ein „Geisterfahrer“ hat in der unteren Corbiestraße in Höxter am Abend einen Unfall verursacht. Foto: Michael Robrecht

Höxter (WB/rob). Frontalzusammenstoß in der Einbahnstraße: Ein Autofahrer ist mit seinem VW Golf am Mittwochabend in der Corbiestraße in Höxter mit einem Hyundai-Pkw zusammengekracht.