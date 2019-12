Holzminden/Höxter (WB). Adventszeit ist Eisenbahnmonat: Am Sonntag, 8. Dezember, treffen sich in der Stadthalle in Holzminden wieder all die Menschen aus der Weserberglandregion, die seit Jahrzehnten ihr Erspartes gerne in Halb-Null anlegen. Das ist die am weitesten verbreitete Spurgröße unter Modellbahnern. Wo­bei sich das An­ge­bot an diesem Sonntag bei den Mo­dell­bah­nen nicht auf diese Spurbreite, be­stimmte Fa­bri­ka­te oder Her­stel­ler be­schrän­ken wird.