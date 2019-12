Britta Sander, Corinna Quest und Bettina Speith (von links) finden den Weihnachtsmarkt in der Höxteraner Ortschaft richtig gut. An diesem zweiten Adventswochenende wird im Ort richtig viel geboten. Foto: Celine Niemann

Höxter-Fürstenau (WB). Dieses zweite Adventswochenende steht in der Höxteraner Ortschaft Fürstenau ganz im Zeichen des beliebten Weihnachtsmarktes: Am 7. (Samstag) und 8. Dezember (Sonntag) bietet der Markt, der von der örtlichen Kulturgemeinschaft rund um den Kirchplatz veranstaltet wird, viele weihnachtliche Köstlichkeiten und tolle Aktionen.

Der weihnachtliche Duft von Flammkuchen, Crêpes, Glühwein, Feuerzangenbowle und vielen Köstlichkeiten schwebt wieder über Fürstenau. Ein Sprecher: „Bereits zum achten Mal lädt die Kulturgemeinschaft Fürstenau ganz herzlich zum Fürstenauer Weihnachtsmarkt am Samstag und Sonntag rund um den Kirchplatz ein. Bei festlich und liebenswert geschmückten Verkaufsständen, vielen Dekoideen und natürlich auch selbst gemachten Plätzchen und leckeren Heißgetränken warten viele gemütliche Stunden auf die Besucherinnen und Besucher von nah und fern.“

Das feierliche Adventssingen am Samstag beginnt um 18 Uhr in der St. Anna-Kirche von Höxter-Fürstenau. Foto: Celine Niemann Das feierliche Adventssingen am Samstag beginnt um 18 Uhr in der St. Anna-Kirche von Höxter-Fürstenau. Foto: Celine Niemann

Traditioneller Auftakt des Weihnachtsmarktes ist das feierliche Adventssingen am Samstag um 18 Uhr in der St. Anna-Kirche, welche durch die stimmungsvolle Lichtgestaltung in ein einmaliges Flair getaucht wird. Abgerundet wird der Samstag dann durch ein kleines Konzert des Weserbergland-Orchesters, bevor d die Fürstenauer Vereine in ihren weihnachtlich mit Lichterketten und Tannenzweigen gestalteten Hütten und im gemütlichen Festzelt für das leibliche Wohlergehen sorgen.

Kinder schmücken Kirchplatz

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familie: Nach einem von der Musikgruppe Fürstenau gestalteten Familiengottesdienst um 10.30 Uhr schmücken die Kinder den Kirchplatz. Bei anschließendem Stockbrot-Braten und vielen Attraktionen im Kinderzelt vergeht die Zeit bis zum Auftritt von Zauberer Pepe Pepolino um 14 Uhr dann sicher fast wie im Flug.

Große Angebotsvielfalt

Die großen Besucher haben dann die Gelegenheit, durch die vielen angebotenen und zumeist selbst hergestellten Angebote von Holzkerzen über Krippen bis hin zu Näharbeiten zu stöbern oder in Ruhe Kaffee und Kuchen zu genießen.

Nikolaus reist am Sonntag an

Zum Abschluss des Weihnachtsmarktes wird dann als besonderer Höhepunkt der Nikolaus gegen 16.30 Uhr das Dorf besuchen und die Kinder reichlich beschenken. Die Kulturgemeinschaft Fürstenau freut sich auf viele Besucher und eine weihnachtlich-festliche Stimmung.