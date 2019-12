Hilde Rose und Robert Hartmann freuen sich auch in Zukunft auf zahlreiche Besucher im Café Lieblingsplatz in Boffzen.

Boffzen (WB). „Wenn ich überlege, wie viel Herzblut und Engagement wir in das Café Lieblingsplatz investiert haben, kann es nur eine Entscheidung geben: Wir machen weiter!“ Diese klare Botschaft hat Robert Hartmann, Geschäftsführer der Projekt Begegnung gGmbH, jetzt mitgeteilt. Für viele Menschen ist das neue Café in den ehemaligen Räumlichkeiten der Ölmühle an der Höxterschen Straße in Boffzen bereits ein Lieblingsplatz geworden.