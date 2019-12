Die Brasserie Aroma in der Höxteraner Innenstadt öffnet nach Auskunft des vorläufigen Insolvenzverwalter, Martin Schmidt, am Samstag, 14. Dezember, zum letzten Mal. Foto: Angelina Zander

Von Angelina Zander

Höxter (WB). Die Brasserie Aroma in der Stummrigestraße in Höxter schließt zum Ende dieser Woche endgültig ihre Türen. Zum Frühjahr soll es nach Auskunft des vorläufigen Insolvenzverwalters, Martin Schmidt, in der Immobilie weitergehen. Interessenten gebe es schon, darunter sowohl Ketten als auch einzelne Beteiligte.

Schmidt erläuterte auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTES am Donnerstag, dass es sich um „bekannte Gastronomen aus der Region“ handele. Bevor es so weit ist, wolle der Vermieter aber zunächst Hand anlegen. „Die Gespräche laufen, der Umbau wird in den kommenden Wochen und Monaten vonstatten gehen und voraussichtlich im Frühjahr 2020 wird neu eröffnet“, erklärte Schmidt.

Er informierte, dass die Brasserie nach seinen Informationen am Samstag zum letzten Mal öffnen wird. Die Brasserie befindet sich derzeit in einem vorläufigen Insolvenzverfahren. Es muss also noch geprüft werden, ob ein Insolvenzverfahren eröffnet wird. Über die Feiertage werde Schmidt ein Insolvenzgutachten für das Amtsgericht Paderborn erstellen, aufgrund dessen Anfang des kommenden Jahres die Entscheidung über eine Insolvenz getroffen werden soll.

Gutscheine noch einzulösen

Dieser Prozess hat unter anderem auf Gäste mit einem Gutschein Auswirkungen. Der volle Wert des Gutscheins kann nicht mehr eingelöst werden. Ein Kompromiss soll die Lösung darstellen: Die Forderungen der Gäste würden noch zu 50 Prozent anerkannt, erklärt Schmidt. Im Insolvenzverfahren wäre es auch möglich gewesen, Gutscheine komplett abzulehnen. Mit der jetzigen Lösung behalten die Gutscheine die Hälfte ihres Wertes. Schmidt spricht von einer „Sonderlösung“.