Bürgermeister Alexander Fischer hat Johannes Hüls und Hedwig Floer am Donnerstagabend den Ehrenamtspreis der Stadt Höxter verliehen. Beide wollen das damit verbundene Preisgeld nicht für sich behalten, sondern spenden.

Von Jürgen Drüke

Höxter (WB). Johannes Hüls aus Brenkhausen und Hedwig ­Floer aus Höxter sind Ehrenamtspreisträger der Stadt Höxter. Bürgermeister Alexander Fischer hat die beiden „ganz besonderen Personen“ am Donnerstagabend im Historischen Rathaus ausgezeichnet.

„Das Rampenlicht ist nicht meine Bühne“, war Hedwig Floer sichtlich gerührt, als sie den Ehrenamtspreis aus den Händen des ersten Bürgers in Empfang nahm. „Was ich für und mit meinen Mitmenschen mache, das ist doch eine Selbstverständlichkeit“, sagte die 83-Jährige.

Als die Höxteranerin vor einigen Wochen den Anruf von der Stadtverwaltung bekam, wollte sie den Preis zunächst nicht annehmen. „Johannes Hüls und ich stehen hier stellvertretend für alle, die sich ehrenamtlich engagieren,“ sagte die rüstige Rentnerin in aller Bescheidenheit.

24 Jahre bei der Caritas aktiv

Es gebe viele Frauen und Männer, die sich bei der Caritas in den Dienst der Mitmenschen stellen würden. „Für sie alle nehme ich den Preis gerne entgegen“, betonte Floer. Seit 24 Jahren ist die Rentnerin ehrenamtlich bei der Caritas in Höxter und speziell bei den Grünen Damen im Einsatz. Im St.-Nikolaus-Seniorenheim kümmert sie sich um die Bewohner und hat immer ein Lächeln parat.

Kommentar von Jürgen Drüke Ein Mann lebt für seinen Ort. Wenn zumindest einige Bürger etwas übersehen oder einfach nicht hinschauen, dann schaut Johannes Hüls ganz genau hin. Der Brenkhäuser spricht Probleme an, sieht Mängel und krempelt die Ärmel hoch. Der 75-Jährige lässt seit Jahrzehnten ehrenamtlich Baustellen entstehen und beendet sie erfolgreich. Eine Frau sieht, wenn Menschen sich allein gelassen fühlen, in Not oder schwer krank sind, das Alter erst einmal akzeptieren müssen oder sogar im Sterben liegen. Die 83-jährige Hedwig Floer hilft mit einem Lachen, mit aufbauenden Worten sowie mit Rat und Tat. Die Katholikin ist Gott dankbar, dass sie älteren Menschen unter die Arme greifen darf und ihnen Mut macht. Das macht wiederum sie glücklich. Ein Mann und eine Frau leben es vor. Johannes Hüls und Hedwig Floer zeigen eindrucksvoll, wie sinnvoll und wichtig der uneigennützige Einsatz ist.

„Das ist eine hohe Auszeichnung. Es ehrt mich, dass ich an dieser historischen Stelle den Preis erhalte“, bedankte sich Johannes Hüls. Der Brenkhäuser ist weit über die Grenzen seines Heimatdorfes bekannt. „Ihre direkte und anpackende Art wird geschätzt, sie ecken auch zum Wohle ihres Heimatortes Brenkhausen, der Stadt Höxter und der Bürger auch einmal an und gehen Konflikten nicht aus dem Weg“, würdigte Fischer den Ehrenamtspreisträger aus dem Schelpedorf.

„Der ländliche Raum braucht engagierte Bürger. Die Stadt Höxter hat einige große Projekte auf den Weg gebracht. Wir sollten stolz darauf sein und sie unterstützen. Dabei ist es wichtig, dass die Dörfer nicht außen vor gelassen werden. Sie haben erheblichen Anteil daran, dass es in Höxter voran geht. Das Ehrenamt ist das höchste Amt“, hatte Johannes Hüls, der den Preis gerne für die vielen engagierten Menschen in seinem Heimatdorf entgegennahm, bereits wenige Stunden vor der Preisverleihung gesagt.

Mutmacher im Altenheim

Hedwig Floer kümmert sich um ältere Mitmenschen und weiß, „dass macht auch mich glücklich.“ Seit einiger Zeit lebt sie selbst im Nikolaus-Seniorenheim in einer gemütlichen Zwei-Zimmerwohnung. Floer besucht die Senioren, macht ihnen Mut, tröstet und steht ihnen auch in der Stunde des Abschieds zur Seite.

„Ernsthaft krank war ich noch nie. Mir geht es gut. Da kann ich doch nur etwas zurückgeben“, sagte Floer. „Ich mache das alles zur Ehre Gottes“, hob die Katholikin hervor. Die 500 Euro Preisgeld will sie an den Verein Strahlemännchen spenden, der sterbenskranken Kindern letzte Herzenswünsche erfüllt.

Motor des Ortes

Johannes Hüls ist mit Leib und Seele Brenkhäuser. Seit 40 Jahren hat der 75-Jährige das Amt des Schiedsmannes im idyllischen Ort inne. Seit 15 Jahren ist der vitale Rentner Bezirksverwaltungsstellenleiter und selbstverständlich Mitglied in mehreren Vereinen. Mit großem Herzblut war er Schütze. So bekleidete Hüls von 1971 bis 1995 und von 2003 bis 2013 das Amt des Oberst im Heimatschützenverein Brenkhausen.

Die Bürger erinnern sich gerne an die Zeiten, als Hüls hoch zu Ross die Schützenfestumzüge anführte. Seine Kommandos waren eindringlich und unmissverständlich. „Das Amt war mir eine Ehre. Es hat mir großen Spaß gemacht“, hebt der tatkräftige Bürger hervor. Engagiert und couragiert nahm und nimmt Hüls Projekte in der 1300 Einwohner zählenden Ortschaft in Angriff.

Der gelernte Maurermeister gestaltete mit Mitstreitern den Vorplatz des Feuerwehrhauses und den Vorplatz am Ehrenmal. Seit 2004 stellt er in der Adventszeit eine von ihm geschaffene Dorfkrippe im Mittelpunkt des Ortes auf. 2009 baute der Mann der Tat am Friedhof eine Wildbienen-Nisthilfe.

„Ohne die vielen Helfer und ohne meine Ehefrau Inge hätte ich das alles nicht geschafft“, sagte der Brenkhäuser. „Wenn Gott mir beisteht und die Gesundheit mitmacht, ist noch lange nicht Schluss“, geht der rührige Mann nicht in Rente und in die nächste Runden. Er will sein Preisgeld der Ortschaftsinitative spenden.