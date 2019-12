Von Sabine Robrecht

Kreis Höxter (WB). Der letzte Kreishaushalt vor der Kommunalwahl ist am Donnerstag im Kreistag ohne Gegenstimmen durchs Ziel gegangen. Trotz ihres jeweils eigenen Profils zogen die politischen Kräfte des Parlaments während der Debatte in wesentlichen Zukunftsfragen an einem Strang.

CDU-Fraktionschef Dr. Josef Lammers nahm die zu Ende gehende Legislaturperiode in den Blick, als er den finanzpolitischen Kurs von Landrat Friedhelm Spieker würdigte: „Dies ist sein letzter Haushalt, den er zu verantworten hat, und er ist genauso verantwortungsvoll und zukunftsweisend gestaltet wie die Haushalte der letzten Jahre.“ Paul Wintermeyer (UWG/CWG) und Gisbert Bläsing (Grüne) schauten ebenfalls länger als ein Jahr zurück und lobten wie Dr. Lammers das aktive Einwerben von Förderprogrammen. „Wenn ich die letzten fünf Jahre betrachte, dann sind es vor allem die ständig genutzten Förderprogramme, die uns hier im Kreis nach vorn gebracht haben“, resümierte Paul Wintermeyer. Der Landrat und seine Mitarbeiter hätten fast immer ein gutes Gespür für die Nutzung verschiedener Fördermaßnahmen gezeigt. Dieses eröffne, so Gisbert Bläsing, „weitere Gestaltungsspielräume“.

Die Kernaussagen der Haushaltsreden im Überblick:

CDU

Fraktionsvorsitzender Dr. Josef Lammers brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass ein gemeinsamer Antrag zur Förderung zukunftsweisender Mobilitätsstrategien zustande gekommen ist. „Die Kreistagsfraktionen von CDU, SPD, UWG und FDP im Kreis Höxter sind sich ihrer Verantwortung bewusst und wollen deshalb mehr finanzielle Mittel für das kommende Jahr zur Verfügung stellen.“ Konkret gehe es um zunächst einmalig 150.000 Euro an den Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter (NPH). Verwendet werden sollen die Mittel für ein Konzept zur Verbesserung der Angebotsstruktur. „Im Einzelnen soll das Netz an Mobilstationen erweitert sowie Angebotserweiterungen im regionalen Busverkehr (Schnellbusse), Tarifmaßnahmen, Car-Sharing-Systeme, On-Demand-Systeme sowie E-Scooter-Systeme vorgenommen werden“, zitierte Dr. Lammers aus dem Beschlussvorschlag.

Ein Plädoyer hielt der CDU-Fraktionschef für ein Regionales Berufsbildungszentrum (RBZ). „Wir begrüßen ausdrücklich die Initiative der Landesregierung, die dieses Modellvorhaben ermöglicht, und rufen alle involvierten Gremien dazu auf, sich an diesem Schulversuch zu beteiligen. Wir erwarten nun, dass die beiden Schulkonferenzen in Brakel und Warburg Anfang Januar dem RBZ zustimmen, damit wir die notwendigen politischen Beschlüsse fassen können. Unsere große Hoffnung ist, dass wir dann mit unserer Bewerbung Erfolg haben.“

Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW), die hervorragende Arbeit geleistet habe, gelte es vor der Kommunalwahl in den Blick zu nehmen. Lammers appellierte an den Kreistag, die „Fortschreibung des Aufgaben- und Organisationskonzeptes für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft ab 2021“ zu thematisieren.

SPD

SPD-Fraktionschef Andreas Suermann unterstrich die Notwendigkeit einer breit abgestimmten kreisweiten Bildungsentwicklungsplanung, die die Schulen, Berufskollegs, Weiterbildungseinrichtungen und Hochschulen genauso in den Blick nehme wie den Ausbildungssektor und die Beratungsstellen. Hier erinnerte er – „und da werde ich auch nicht müde“ – an die immer noch fehlende Verbraucherberatungsstelle im Kreis Höxter. Die SPD habe sich sachkundig gemacht, Kontakte aufgebaut, Gespräche geführt und sich über mögliche finanzielle Förderungen und Konzepte informiert. Suermann hofft, dass dieses wichtige Thema nicht in die Fronten des Kommunalwahlkampfes gerate.

In Fragen der Mobilität bekräftigte der Sozialdemokrat seine Forderung, einen Anruf-Linienbus einzusetzen: „Für mich nach wie vor eine praktikable Form von bedarfsgerechtem Fahren in unserem ländlichen Raum.“

Skeptisch begleitet die SPD die geplante Rückholagentur. „Wir haben große Vorbehalte gegenüber den erwarteten Ergebnissen.“ Um mehr Menschen an den Kreis Höxter zu binden, müssten infrastrukturelle Voraussetzungen weiterentwickelt werden.

Dem Haushalt gab Suermann gute Noten: „Der Kreis Höxter ist in der kommunalen Familie ein zuverlässiger Partner, dem es immer wieder gelingt, unsere Städte gut zu entlasten und die Pro-Kopf-Verschuldung stetig abzusenken.”

UWG

„Wir sind alle Aufgaben meist sehr sparsam angegangen , und das Ergebnis sehen wir im jetzigen Plan: Die Verschuldung unseres Kreises ist fast auf Null zurückgeführt, die Ausgleichsrücklage hat eine stattliche Reserve von rund acht bis neun Millionen Euro, und auch die Rückstellungen im Pensionsfonds haben eine beachtliche Höhe.“ Mit diesen Zahlen untermauerte Paul Wintermeyer, Fraktionssprecher von UWG/CWG, die Überzeugung, „dass wir mit diesem Haushaltsplan zuversichtlich das Jahr 2020 angehen können“.

Während ein konstruktives Miteinander die Arbeit im Kreistag präge, „bekommen wir als Negativbeispiel aktuell das unselige Verhalten bestimmter Verbände bei der Planung der B64 vor Augen geführt“, sprach er ein leidiges Thema an. „Wer sich nach jahrzehntelanger Planung, millionenteuren notwendigen Tier- und Naturschutzmaßnahmen, nach immer neuer Rücksichtnahme aller auf die Forderungen dieser Verbände endlich auf einen zügigen Ausbau gefreut hat, kommt zur klaren Erkenntnis: ‚Den Verbänden geht es nicht mehr um das Wohl der Menschen in den betroffenen Ortschaften, denen geht es anscheinend nur noch um Verhinderung, um Rechthaberei und oft auch nur noch um Spenden‘“, wurde Wintermeyer deutlich.

FDP

Dass ein strukturell ausgeglichener Haushalt bei der augenblicklichen Struktur des Umlagesystems nicht möglich sei, stellte FDP-Fraktionssprecher Robert M. Prell fest. „Der Landrat hat bei der Haushaltseinbringung genau auf das Problem hingewiesen, speziell die Übertragung von Bundes- und Landesaufgaben in die Kommunen.“ Alles in allem liege ein „solider Haushalt mit Augenmaß“ vor. Einnahmen und Ausgaben, Investitionen, Liquidität, Schuldendienst und Personalplanung für 2020 stünden wiederum in einem gesunden Verhältnis. Nachzudenken sei allerdings nach wie vor über das Verhältnis Haushaltsvolumen und Investitionen – „ob wir da in Zukunft nicht mehr umsetzen müssen, um speziell den Anspruch der Rückkehrer-Region noch besser zu gestalten.“

Grüne

Der Haushalt beschränke sich auf das Notwendigste, sei solide aufgestellt und setze aber auch Impulse für eine positive Entwicklung des Kulturlandkreises. Diese Einschätzung traf Grünen-Fraktionssprecher Gisbert Bläsing. Er blickte auf eine faire und konstruktive Zusammenarbeit in der Legislaturperiode zurück. Erfreulich sei, dass die Initiative der Grünen-Fraktion in der NPH-Verbandsversammlung zum Halbstundentakt auf der Eggebahn mittlerweile große Zustimmung finde. Für Mindeststandards im Nahverkehrsplan – „Kurz: Jede Stunde, jede Richtung in allen Ortsteilen ab 200 Einwohnerinnen und Einwohner“ gelte es sich einzusetzen.

Das Jugendamt entwickele sich zu einem „Reparaturbetrieb unserer Gesellschaft“, stellte Bläsing vor dem Hintergrund der Fallzahlen bei der Kindeswohlgefährdung fest. Kinderschutz sei eine gesellschaftliche Aufgabe. Die Prävention von Gewalt gegen Kinder müsse mit entsprechenden Mitteln weiter ausgebaut werden.

Linke

Er werde dem Haushalt zustimmen – trotz wesentlicher Unterfinanzierung, signalisierte der Linken-Abgeordnete Wolfgang Peters. Bund und Land hätten diese Unterfinanzierung zu verantworten. Die Entwicklung, dass Sozialleistungen ohne angemessenen Ausgleich der zusätzlichen finanziellen Belastungen ausgeweitet werden, müsse gestoppt werden. Auch in der Integration der Geflüchteten müssten Land und Bund die finanziellen Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Kommunen ihre Aufgaben erfüllen können. Als ehrenamtlicher Helfer in der Flüchtlingsarbeit dankte Peters dem Integrationszentrum für die Hilfe und Begleitung.

Der Kreishaushalt in Zahlen

Der Kreisetat 2020 sieht Erträge von rund 240,3 Millionen Euro vor. Ihnen stehen Aufwendungen von 243,4 Millionen Euro gegenüber. Das 3,1-Millionen-Loch sollte eigentlich aus der Ausgleichsrücklage gestopft werden. „Da sich aber durch die sparsame, zukunftsweisende, aber auch verantwortungsvolle Arbeit der Verwaltung eine deutliche Verbesserung des Haushaltes in 2019 abzeichnet, werden wir die für 2020 eingeplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage nicht in Anspruch nehmen müssen“, kündigte CDU-Fraktionschef Dr. Josef Lammers im Kreistag an.

Die Personalaufwendungen steigen 2020 um 2,8 auf 55,2 Millionen Euro an. Das liegt, so Kreis-Kämmerer Gerhard Handermann bei der Einbringung des Etats, an einer »geringfügigen, aber notwendigen Aufstockung« und an Entgeltsteigerungen für Beamte und Angestellte (Bericht vom 8. November). Die 64 Ausbildungsplätze, die es 2020 beim Kreis geben soll, werden von der UWG/CWG-Fraktion als „Investition in gute zukünftige Fachkräfte“ gesehen, unterstrich Fraktionssprecher Paul Wintermeyer bei der Haushaltsverabschiedung.

Für die Kindertagesbetreuung werden, so Dr. Lammers, 2020 rund 47,7 Millionen Euro ausgegeben, der Kreis Höxter trage davon etwa 15,2 Millionen Euro. Das seien 2,8 Millionen Euro mehr Kreisanteil als 2019. Die dicken Brocken der Investitionstätigkeit lägen in den Bereichen des Rettungsdienstes und der Leitstelle, im Straßenbau, im Erweiterungsbau der Brüder-Grimm-Schule in Brakel und im Bereich der Deponien.

Zu der von den Städten zu entrichtenden Kreisumlage nahm CDU-Fraktionschef Dr. Josef Lammers ausführlich Stellung. „Trotz der verbesserten Umlagegrundlagen sind wir in diesem Jahr gezwungen, die Kreisumlage nominell um 1,9 Prozent-Punkte anzuheben“, erläuterte er. Auf der Zielgeraden sei es gelungen, den Anstieg von ursprünglich geplanten 2,3 Prozent-Punkten auf 1,9 zu begrenzen.

Differenziert betrachtet sei es so, dass die allgemeine Kreisumlage um 0,4 Prozent-Punkte steigt und die Jugendamtsumlage um 1,5 Prozent-Punkte angehoben wird. Beim Vergleich des Anteils der allgemeinen Umlage an den Gesamtaufwendungen habe der Kreis Höxter mit Abstand in Ostwestfalen-Lippe den niedrigsten Wert.