Von Dennis Pape

Höxter (WB). „Die Bundesstraße 64 ist eine überregional bedeutsame Verkehrsachse für unsere Region. Der Lückenschluss zwischen Hembsen und Höxter mit Anschluss der Bundesstraße 83 bei Godelheim hat für uns allerhöchste Priorität“ – so beginnt eine Resolution, initiiert von der CDU sowie unterstützt von SPD, UWG/CWG, FDP und der Linken, die der Kreistag jetzt verabschiedet hat. Nur die Grünen haben sich in aller Deutlichkeit gegen den Lückenschluss positioniert.

„Die von drei Landesnaturschutzverbänden überraschend aufgeworfene Idee einer alternativen Trassenführung, die den dringend erforderlichen Lückenschluss um Jahre oder Jahrzehnte zurückwerfen würde, lehnen wir mit aller Entschiedenheit ab“, heißt es weiter.

Inakzeptabel sei, dass sich der Landesverband NABU NRW mit seiner Ablehnung der Trassenführung und seiner Klageandrohung dem örtlich zuständigen NABU-Kreisverband Höxter entgegenstellt, der sich klipp und klar für den zügigen Weiterbau der B 64 nach den derzeitigen Planungen ausspreche . Ganz anders als der NABU NRW sehe der örtliche NABU Höxter alle notwendigen naturschutzrechtlichen Maßnahmen einschließlich der Umsiedlung von Kammmolch und Schlingnatter als erfüllt an.

„Die örtlich Verantwortlichen des NABU haben deshalb öffentlich versichert, dass sie sich einer möglichen Klage durch den Landesverband entgegenstellen werden. Dies begrüßen und unterstützen wir ausdrücklich“, teilen die fünf Fraktionen mit.

Fraktionen appellieren an Landesverbände von NABU und BUND

Außerdem heißt es: „Sollte der NABU Landesverband weiterhin gegen den erklärten Willen der Verantwortlichen des NABU vor Ort vorgehen und Klage erheben gegen ein vom NABU-Kreisverband begleitetes und befürwortetes Vorhaben, so kommt dies nicht nur einer Entmündigung lokaler Strukturen gleich, sondern stellt nicht zuletzt auch das Verbandsklagerecht in Frage.“

Die Entwicklungsfähigkeit des ländlichen Kreises dürfe nicht vom grünen Tisch in Düsseldorf aus blockiert werden. Die Fraktionen fordern deshalb die Landesverbände des NABU und des BUND sowie die Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt (LNU) auf, das Wohl und die Kompetenzen der Menschen vor Ort ernst zu nehmen und von einer Verzögerung des dringlichen Lückenschlusses Abstand zu nehmen.

Der zeitnahe Ausbau der noch fehlenden Teilabschnitte sei für die ansässigen Unternehmen und die wirtschaftliche Entwicklung des Raumes, aber auch für die Wohn- und Lebensqualität der Bürger im Kreis Höxter von existenzieller Bedeutung und dürfe weder verzögert noch infrage gestellt werden.

Kritik der Grünen im Kreistag

Die über Jahre abgestimmte und geplante Streckenführung diene der Entlastung mehrerer Ortsdurchfahren, verbessere die Verkehrsinfrastruktur nachhaltig, verkürze die Fahrtdauer zu den Oberzentren sowie den Autobahnen und schaffe eine leistungsfähige Ost-West-Verbindung für die Region Weserbergland. „Der Kreis Höxter befürwortet, unterstützt und fordert die zügige Umsetzung dieses kreisweit wichtigsten Verkehrsinfrastrukturprojektes“, heißt es abschließend in der Resolution.

Die Grünen im Kreistag kritisieren das Vorgehen derweil: „Wir lehnen diese Resolution selbstverständlich ab – wie wir auch seit Jahren alle diesbezüglichen Resolutionen, die sich für den Bau der B 64 ausgesprochen haben, immer konsequent abgelehnt haben. Wir zweifeln den Bedarf für diesen Straßenneubau an, weil die aktuellen Verkehrszählungen keinen Anstieg des Verkehrs darstellen und weil die B64neu nur mehr Verkehr erzeugt – und den dann direkt in die Stadt Höxter leitet“, so Martina Denkner.

Darüber hinaus würde auch in Ottbergen und in Godelheim der Verkehrslärm nur verlagert, jedoch nicht verringert. Biodiversität und Artenschutz vor der Haustür müsse ernst genommen werden. Außerdem wende sich die Resolution fast zur Hälfte gegen die Naturschutzverbände, die lediglich ihren Auftrag erfüllen würden.