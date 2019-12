Höxter (WB/AZ). Ein Beinbruch ist für Kinder in Deutschland zwar nicht angenehm, mit der richtigen medizinischen Behandlung heilt er aber in der Regel komplikationslos ab. Anders bei Kindern in Krisengebieten: Ihnen drohen Infektionen und lebenslange Fehlstellungen. So auch bei der elfjährigen Isabella aus Angola, der ein Unfall im Alter von zwei Jahren noch zu schaffen macht.