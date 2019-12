Dietmar Larusch bietet in seinem Geschäft gegenüber des Historischen Rathauses Präsente mit Höxter-Bezug: Die Tassen gibt es beispielsweise in drei verschiedenen Ausführungen, aber auch Tischsets oder Magnete sind erhältlich. Foto: Harald Iding

Von Angelina Zander

Höxter (WB). Was bringen Touristen und Einheimische mit der Stadt Höxter in Verbindung? Historisches Fachwerk, Weltkulturerbe, Kirchen: Für die Entwickler von Höxter-Präsenten sind es diese Merkmale und Orte, die das Stadtbild prägen. Passend zu Weihnachten gibt es eine Reihe von Geschenken mit Stadtbezug, die sich kurzfristig gut unter den Baum legen lassen.

Praktisches

Die Stadtsilhouette ziert den Dauerbrenner in der Tourist-Information: eine Kaffeetasse für 8,90 Euro in den Farben Rot und Grau. Zu sehen sind die prägnantesten Gebäude Höxters, erklärt Stephan Berg, Leiter der Tourist-Information: die Kilianikirche, das Westwerk, das Schäferhaus, die Dechanei, das Historische Rathaus und die Nikolaikirche.

Eine Reihe Höxter-Souvenirs gibt es in der Tourist-Info, zum Beispiel Brettchen, Magnete oder Tassen. Foto: Angelina Zander Eine Reihe Höxter-Souvenirs gibt es in der Tourist-Info, zum Beispiel Brettchen, Magnete oder Tassen. Foto: Angelina Zander

„Wir wollen frische Historie präsentieren“, sagt Berg. Die Abbildung des Gebäude-Ensembles sei für die Souvenirs entwickelt worden. Zu finden ist sie auch auf Frühstücksbrettchen, die für sieben Euro erhältlich sind. Wer sich für mehrere Präsente entscheidet, kann sie in einer Höxter-Tüte verpacken.

In einer Vitrine sind alle Präsente ausgestellt. Ebenfalls gerne gekauft würden Pins mit dem Bürgersiegel aus dem Jahr 1604 (1,50 Euro) und Magnete, die ebenfalls typische Gebäude zeigen, so Berg. Diese kosten pro Stück zwei Euro.

Tritt man aus der Tür des Historischen Rathauses heraus, ist es nicht weit bis zum Haushaltswarengeschäft von Dietmar Larusch. Ebenfalls beliebt sind hier die Tassen mit Bildern der Sehenswürdigkeiten: Schloss Corvey und die Dechanei sind dort ebenso zu finden wie historische Stadtansichten. Für Corvey-Fans gibt es eine Tasse ausschließlich mit Motiven des Schlosses. Die Tassen kosten 8,95 Euro, Tischsets, die beide Themen vereinen, 6,99 Euro.

Dekoratives

Zu den Klassikern an Heiligabend zählen Schmuck-Geschenke. Beim Juwelier Seidl gehört seit einigen Jahren der Stadt-Ring zum Portfolio. Seit diesem Jahr gibt es ein neues Schmuckstück: die Stadt-Uhr. Und dabei wurde der Name wörtlich genommen. Am oberen Rand thront der Kopf von Hoffmann von Fallersleben, unter anderem Dichter und Bibliothekar auf Schloss Corvey.

Tatjana Rauscher, Mitarbeiterin des Juwelier Seidl, präsentiert Stadt-Ring und -Uhr von Juwelier Seidl. Foto: Angelina Zander Tatjana Rauscher, Mitarbeiterin des Juwelier Seidl, präsentiert Stadt-Ring und -Uhr von Juwelier Seidl. Foto: Angelina Zander

Außerdem ist der Umriss repräsentativer Gebäude Höxters in einer Art Skyline zu sehen – ebenso wie beim Ring. Nur musste man bei der Uhr aufgrund des begrenzten Platzes Abstriche bei der Auswahl der Motive machen, erklärt Michael Seidl. Während das Historische Rathaus, die Dechanei und die Kilianikirche zu sehen sind, fehlt der Rote Turm. Die Stadt-Uhr kostet 99 Euro mit Lederarmband, 109 mit Metallarmband. Die Preise für den Stadt-Ring beginnen bei 139 Euro.

Kulinarisches

Höxters Obstkorb, Advent, Punsch oder Weihnacht heißen die Heißgetränke mit Stadtbezug, die im Teezeiten in der Marktstraße angeboten werden. Während der Obstkorb und die Teezeit Früchtetees sind, die das ganze Jahr über angeboten werden, gibt es zur Weihnachtszeit spezielle Angebote: Der Tee Höxters Advent trägt als Früchtetee eine Zimt-Marzipan-Note, als Schwarztee schmeckt er unter gleichem Namen aber nach Lebkuchen und Zimt. Der Früchtetee Höxters Weihnacht hat eine Gewürznote, der Schwarztee schmeckt nach Würzmandel und Marzipan. Auch Rotbusch- und Grüntees sind mit Höxter-Namen erhältlich.

Wieland Funk und Grit Weitz packen für ihre Kunden im Café Pammel individuell die Gourmetkisten zu Weihnachten. Foto: Angelina Zander Wieland Funk und Grit Weitz packen für ihre Kunden im Café Pammel individuell die Gourmetkisten zu Weihnachten. Foto: Angelina Zander

Individuelle Präsentboxen werden auf Wunsch zu Weihnachten im Café Pammel gepackt. Dort können Kekse mit Hexenpunsch (ein Punsch mit Eierlikör), Baumkuchen, Stollen, oder Marmeladen kombiniert werden. Die Produkte sind „handwerklich in Höxter hergestellt“, berichten die Betreiber. Im Sortiment haben Grit Weitz und Wieland Funk außerdem Tafelschokolade in besonderem Gewand: Die Banderolen sind von Wolfgang Göllner aus Höxter gestaltet worden.