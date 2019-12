Der Generationswechsel in der Geschäftsleitung der VerbundVolksbank OWL eG geht in die nächste Runde. Der Aufsichtsrat der größten genossenschaftlichen Regionalbank in Ostwestfalen-Lippe hat Ina Kreimer mit Wirkung zum 1. Juli 2020 zum Mitglied des Vorstandes bestellt. Die Fünfzigjährige tritt die Nachfolge von Rudolf Jäger (68) an, der zum Jahresende in den wohlverdienten Ruhestand geht. Mit der einstimmigen Wahl von Ina Kreimer ist gesichert, dass der Kreis Höxter auch in Zukunft in direkter Vorstandsverantwortung steht. Sie wird damit erste Ansprechpartnerin für die Kunden der Volksbank Höxter sein.

„Wir freuen uns, dass wir mit Frau Kreimer eine hochengagierte Persönlichkeit für das Vorstandsteam der Verbund-Volksbank OWL gewinnen konnten. Frau Kreimer hat den Aufsichtsrat nicht nur mit ihrer fachlichen Expertise, sondern vor allem auch mit ihrer Haltung als Mensch überzeugt und beeindruckt“, betont Bernd Seibert, Aufsichtsratsvorsitzender. „Dass mit Frau Kreimers Berufung die erste Frau in die Geschäftsleitung unserer Bank einzieht, markiert einen historischen Moment für die Zukunft unserer Bank. Wir sind uns sicher, dass Frau Kreimer unser Team bereichern wird“, ergänzt Vorstandsvorsitzender Ansgar Käter.

Ina Kreimer bringt umfassende Erfahrungen in der Kundenberatung und im Vertrieb mit. Ihre Laufbahn begann sie nach dem Abitur 1989 mit einer Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Stadtsparkasse Mönchengladbach. Danach war sie in verantwortungsvollen Fach- und Führungspositionen in verschiedenen Großbanken tätig. 2017 wechselte sie zur Evangelischen Bank eG mit Sitz in Kassel. Dort war sie zunächst als Abteilungsleiterin Kompetenzcenter Finanzierungtätig. Nach kurzer Zeit wurde sie zur Direktorin Corporate Finance ernannt. Zuletzt trug sie als Direktorin Verantwortung für den deutschlandweiten Vertrieb im Bereich der institutionellen Kunden und der Privatkunden. Mit ihrem Partner und ihren beiden Kindern lebt Ina Kreimer in Minden; zudem wird sie ab Juli einen zusätzlichen Wohnsitz in Höxter haben. Ina Kreimer freut sich auf ihre neue Aufgabe in der VerbundVolksbank OWL: „Ich bin sehr glücklich, dass ich künftig eine der großen Volksbanken in Deutschland mitgestalten darf. Vor allem aber freue ich mich, die Region und die Menschen im Kreis Höxter kennenzulernen und gemeinsam mit meinem neuen Team vor Ort etwas zu bewegen und die Volksbank Höxter weiter voranzubringen“, sagt Ina Kreimer.

Dass seine Nachfolge mit der ersten Frau in der Bankgeschichte besetzt wird, freut auch Rudolf Jäger: „Toll, dass ich meine Aufgaben an eine so kompetente Kollegin übergeben darf. Ich bin überzeugt davon, dass unsere Mitglieder, Kunden und Mitarbeiter im Kreis Höxter bei Frau Kreimer in besten Händen sind.“ Rudolf Jäger beendet zum Jahresende eine einzigartige Karriere – vom Lehrling bis zum Vorstand. Seine Ausbildung begann er 1967 bei der damaligen Volksbank Paderborn. Danach übernahm er verschiedene Positionen innerhalb der Bank. 1983 erhielt er Prokura. 1993 wurde er zum Generalbevollmächtigten und zum Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung berufen. Seit 2011 war er in der Geschäftsleitung für den Kreis Höxter verantwortlich.

Rudolf Jäger wird offiziell am 10. Januar in der Stadthalle Höxter feierlich verabschiedet. Bis zum 30. Juni übernimmt Vorstandsmitglied Karl-Heinz Rawert die Aufgaben in der Marktregion Höxter.