Höxter (WB). Einer Funkstreifenbesatzung der Polizei Höxter fiel am Freitag (21. Dezember) gegen 19.41 Uhr ein VW Golf auf, der im Bereich der Brenkhäuser Straße in Höxter das Rotlicht der dortigen Ampel mißachtete. Das Fahrzeug sollte daraufhin auf der Brenkhäuser Straße, in Höhe der Bundeswehrkaserne, angehalten und überprüft werden.