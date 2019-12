Das Titelblatt des aktuellen Programms ist einigen klugen Köpfen gewidmet, die die VHS den Höxteraner im neuen Programm präsentieren möchte oder zuletzt erst präsentiert hat. Allen voran dürfte Robert Habeck das Highlight sein. Er wird das VHS-Semester am 6. Februar in der Stadthalle in Höxter mit einer Lesung aus seinem aktuellen Buch eröffnen.

Aber auch Denis Scheck, der nicht unumstrittene Literaturkritiker aus der ARD, bereichert das Angebot mit einer literarischen Revue zum 200. Geburtstag von Fontane anlässlich der dritten Auflage der Lit.Höxter. Auslandskorrespondentin Golineh Atai berichtet aus erster Hand „Warum Russland so anders ist“ und der Journalist Hans-Peter Martin erklärt wie er zu der Einschätzung kommt „Game over – Die Globalisierungsfalle ist zugeschnappt“. Auch das brisante Thema Organspende wird aufgegriffen sowie natürlich das Megathema Klimawandel mit unterschiedlichsten Veranstaltungen, die inhaltlich aufklären aber auch pragmatische Hinweise geben wollen, unter anderem zur Elektromobilität oder zum Naturgarten.

Geschichtliche Themen

Geschichtliche Themen wie zum 75. Jahrestag des Weltkriegsende oder zum 250. Geburtstag von Beethoven fehlen genau so wenig wie Infos zur bevorstehenden Landesgartenschau. „Überhaupt gibt es eine Menge nützlicher Infos und Tipps zu vielen Alltagsthemen“, berichtet Claudia Gehle, die stellvertretende VHS-Leiterin, so die Kurse „Wie schütze ich mein Kind im Internet“, oder zur Gesundheit „Dr. Google bittet zur Sprechstunde“ im Rahmen der Mittwochsakademie. Neu ist auch eine Kooperationsveranstaltung mit der Polizei für Senioren „Gefahren am Telefon und an der Haustür“.

Erstmalig gibt es ein VHS-Gewinnspiel bei dem man fünf Fragen rund um die VHS beantworten muss. Den drei Siegern winken jeweils zwei Freikarten zur Lesung mit Robert Habeck.

Das VHS-Frühjahrsprogramm mit fast 250 Angeboten ist ab dem 23. Dezember unter www.vhs-hoexter.de online einsehbar und buchbar. Das neue Programmheft erscheint am 8. Januar an den bekannten Auslagestellen bei Geschäften, Banken und Praxen in Höxter und der Region.