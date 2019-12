Kreis Höxter/Nieheim (WB). Auch über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel sorgen die Apotheken im Kreis Höxter für eine „Rund-um-die-Uhr-Versorgung“ mit Arzneimitteln. „Ob an Heiligabend oder am Neujahrsmorgen – wer dringend ein Arzneimittel benötigt, bekommt es in einer Notdienstapotheke“, versichert Björn Schmidt aus Nieheim, Sprecher der Apothekerschaft im Kreis Höxter.

„Die Dienstbereitschaft dauert grundsätzlich 24 Stunden – immer von 9 Uhr morgens bis um 9 Uhr am Folgetag.“ Gerade an den bevorstehenden Feiertagen würden wahrscheinlich viele Patienten den apothekerlichen Notdienst aufsuchen, so Apotheker Schmidt, denn: „Die Feiertage liegen in diesem Jahr besonders arbeitnehmerfreundlich und ausschließlich an Werktagen. Wer dann krank wird, ist auf den Notdienst angewiesen.“

Daheim lässt sich die nächstgelegene Notdienstapotheke bequem im Internet unter „www.aponet.de finden“ oder mithilfe der kostenlosen Festnetznummer unter 08000022833 suchen. „Wer gerade unterwegs ist, kann auch einfach an einer beliebigen Apotheke anhalten“, sagt Schmidt, „denn jede Apotheke weist per Aushang auf die nächstgelegenen Notdienstapotheken hin – und zwar vom jeweiligen Standort aus betrachtet.“

Außerdem findet man die nächste Notdienstapotheke problemlos mit der App „Apothekenfinder“: Mit Smartphones lässt sich die App über den „PlayStore“ und „AppStore“ kostenlos herunterladen. Aus dem deutschen Mobilfunknetz lassen sich über die mobile Notdienstnummer 22833 die Adresse und Entfernung einer dienstbereiten Apotheke finden: Einfach die 22833 anrufen, die Ansage des Notdienstes auswählen, die Postleitzahl angeben und sich die nächstgelegenen Apotheken ansagen lassen (maximal 69 Cent/Minute). Alternativ dazu könne man „apo“ per SMS an die 22833 schicken, danach die Postleitzahl des Standorts angeben bzw. die Zustimmung zur Lokalisierung geben (maximal 69 Cent/SMS).

Nacht- und Notdienst für Kinder und Eltern

Bundesweit nehmen fast 20.000 Patienten jede Nacht den Apothekennotdienst in Anspruch. „Besonders wichtig ist der Nacht- und Notdienst für Kinder und ihre Eltern“, so Schmidt. „Dies lässt sich am überdurchschnittlichen Anteil abgegebener Arzneimittel für Kinder ablesen!“

Notdienste im Kreis Höxter über Weihnachten 2019

Ärztlicher Notfalldienst

Telefon: 116117

Feuerwehr/Krankentransport

Telefon: 112

Polizei

Telefon: 110

Notfallpraxen

Klinikum Warburg: Zu erreichen in der Zeit vom 8 bis 22 Uhr.

St. Ansgar-Krankenhaus Höxter: Im Eingangsbereich (zentrale Ambulanz) 8 bis 22 Uhr.

St. Vincenz-Hospital Brakel: Zu erreichen in der Zeit von 9 bis 17 Uhr (Kinder und Erwachsene).

Kinderärzte

Höxter: 8 bis 9 Uhr zentrale Notrufnummer Telefon 116 117.

Außerhalb dieser Zeiten: Kinderärztliche Ambulanz des St. Ansgar-Krankenhauses Höxter.

Altkreis Warburg/Brakel/Bad Driburg: Notfallpraxis Paderborn, Husenerstraße 50; 9 bis 12.30 Uhr und 15 bis 19 Uhr.

Apotheken

Dienstag: Petri-Apotheke, Papenbrink 18, Höxter, Telefon 0 52 71/3 11 33; Engel-Apotheke, Marktstr. 1, Steinheim, Telefon 0 52 33/52 32; Marien-Apotheke, Untere Hauptstr. 133, Dalhausen, Telefon 0 56 45/7 80 10; Apotheke Am Lichtenturm, Lichtenturmweg 41, Paderborn, Telefon 0 52 51/6 45 55.

Mittwoch: Sonnen-Apotheke, Holzmindener Str. 2, Bevern, Telefon 0 55 31/87 46; Apotheke Warburger Straße, Warburger Str. 14, Brakel, Telefon 0 52 72/39 22 63; Marien-Apotheke, Bahnhofstr. 1, Lügde, Telefon 0 52 81/72 44; Rosen-Apotheke, Karlshafener Str. 8, Trendelburg, Telefon 0 56 75/353; Hirsch-Apotheke, Kasseler Str. 4, Warburg, Telefon 0 56 41/24 20. Donnerstag: Kur-Apotheke, Am Wildenkiel 2, Neuhaus, Telefon 0 55 36/405; Mühlen-Apotheke, Mühlenstr. 27a, Beverungen, Telefon 0 52 73/36 79 99; Center Apotheke, Anton-Spilker-Str. 33, Steinheim, Telefon 0 52 33/95 25 35; Sonnen-Apotheke, Adenauerstr. 63, Altenbeken, Telefon 0 52 55/18 22.

Änderungen vorbehalten, Telefon 08000022833, akwl.de

Zahnärzte

In Warburg, Borgentreich und Willebadessen: zu erfragen unter Telefon 01 80/59 86 700 (kostet 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz).

Kreis Höxter: zu erfragen unter Telefon 0 18 05/98 67 00

Kreis Holzminden: Die. u. Mi. Dr. Brennecke, Haarmannsplatz 6, Holzminden, Telefon 0 55 31/63 53 - Do. Dr. Schuldtke, Rühlerstr. 26, Bodenwerder, Telefon 0 55 33/49 33.

Tierärzte

Bad Driburg: Die diensthabende Praxis ist über folgende Telefonnummern zu erfragen: Dr. Moser-Heinemann, Telefon 0 52 53/38 25; Herr Möhring, Telefon /68 86; Dr. Stephan Purschke, Telefon /18 44.

Brakel: Gemeinschaftspraxis Dr. Andreas Dietz/Dres. Mrugalla-Rox und Tierärztin Rox, Am Schützenanger 9a, Telefon 0 52 72/15 17.

Höxter: zu erfragen beim Haustierarzt.

Marienmünster: Dr. Andreas Hanen, Telefon 0 52 76/9 59 60.

Amtstierärztlicher Notdienst: Im Kreis Höxter, Telefon 0 52 71/9 65 71 71.

Willebadessen: Dres. Schültken/Busch, Am Neuen Teich, Peckelsheim, Telefon 0 56 44/701.

Warburg: Die. - Do. Dr. Rieland, Telefon 0 56 41/22 22.