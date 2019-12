Nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Unfallort war der Fahrer eines Audi TT gegen 19.30 Uhr auf der B 239 aus Richtung Steinheim kommend in Richtung Höxter unterwegs. Als er nach links auf die Detmolder Straße in Richtung Fürstenau abbiegen wollte, übersah er einen Audi, der auf der Bundesstraße in der Gegenrichtung unterwegs war. Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Zwei Menschen wurden bei dem Zusammenstoß der Audis verletzt.

Der Audi, dem die Vorfahrt genommen wurde. Foto: Ralf Benner Der Audi, dem die Vorfahrt genommen wurde. Foto: Ralf Benner

Zur Schwere der Verletzungen, zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zu den Personalien der am Unfall beteiligten Personen konnte die Polizei am Donnerstagabend zunächst keine weiteren Angaben machen.

Die B 239 war am Donnerstagabend mehr als eine Stunde lang voll gesperrt.