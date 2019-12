Funken schlagen aus einem Schornstein in Godelheim. Die Feuerwehr kehrt den Kamin und löscht so den Brand.

Höxter-Godelheim (WB). In Godelheim ist die Feuerwehr am Montagabend zu einem Kaminbrand gerufen worden. Menschenleben seien bei den Feuer nicht in Gefahr gewesen, berichtet Höxters Wehrführer Jürgen Schmits.