Beverungen (WB/ako). Ein „glänzendes Festival-Line-up“ versprechen die Veranstalter des Weser Open Airs am Samstag, 12. September, auf den Beverunger Weserwiesen. Und so gesellt sich jetzt Michael Schulte zu den bereits bestätigten Künstlern Wincent Weiss, Lena (Meyer-Landrut), Lotte und Miu.

Michael Schulte hat nicht nur eine treue Fanbase auf seinen Konzerten, sondern auch beeindruckende Streaming-Zahlen. Während er schon lange vor seiner ESC-Teilnahme eine echte Hausnummer bei Spotify in Skandinavien, England und den USA war, zählt er mit seinen Songs jetzt auch in Deutschland zu den meistgestreamten Solo-Popkünstlern aus Deutschland.

Die Tatsache, dass Schultes Musik auch international so erfolgreich ist, war nie erklärtes Ziel, passt aber zu seinen eigenen Vorlieben. „Ich war immer ein Fan von englischsprachiger Musik und höre privat gar keine deutschen Alben – das ist einfach Geschmackssache.“ Die ESC-Teilnahme lag also nicht fern, auch wenn er in das sensationelle Abschneiden vorab viel investiert hat. „Ich habe versucht, den bestmöglichen und gleichzeitig persönlichsten Song zu schreiben. Ich bin froh, dass ich mir selbst treu geblieben bin, obwohl ich es alleine, ganz ohne Management, auf die Beine gestellt habe.“ Umso erstaunlicher, dass er unter diesem Druck „You Let Me Walk Alone“ schreiben konnte, einen seiner bis dato wichtigsten und erfolgreichsten Songs.

Das Weser Open Air am 12. September beginnt um 15 Uhr. Ob sich zu den jetzt fünf auftretenden Künstlern weitere Gäste gesellen, ist offen. Karten für den Konzert-Tag gibt es ab 59,95 Euro im Kulturbüro Beverungen, Telefon 05273/392223, an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf www.weser-open-air.de.