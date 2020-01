Höxter (WB). Die Proben für das Neujahrskonzert mit Empfang des Höxteraner Bürgermeisters am Donnerstag, 16. Januar, laufen auf Hochtouren. Die 70 Musiker des Sinfonischen Blasorchesters haben sich dafür an den ersten beiden Januarwochenenden in der Aula des König-Wilhelm-Gymnasium Höxter getroffen.

„Dieses Jahr wird etwas ganz Besonderes“, verspricht Joachim Quadflieg, Organisator des Orchesters. Das Konzert 2020 steht unter dem Motto „Overture to a New Age“. Das gleichnamige Stück von Jan de Haan wird auch das Konzert eröffnen.

„Wir haben eine tolle Mischung aus wunderbaren Stücken mit einer noch höheren Qualität als in den letzten Jahren“, kündigt der musikalische Leiter des Blasorchesters, Björn Zimmermann, an. Und: „Das ist anspruchsvoll für das Orchester, aber wir meistern das.“ Für ihn ist es die dritte Beteiligung beim Neujahrskonzert.

Zum ersten Mal steht er allerdings ohne Co-Dirigenten auf der Bühne. Zuvor gibt es aber die Proben. „Das Spannende ist immer zu hören, wie sich das Orchester zwischen dem ersten und dem zweiten Probenwochenende verändert“, findet Joachim Quadflieg. Dann hätten alle Musiker noch einmal Zeit gehabt, sich auf die Stücke einzustellen.

Probe in Registern

Am Samstag (11. Januar) des zweiten Wochenendes wurde dann in Registern geprobt. Dafür hatten sich die verschiedenen Gruppen in den Räumlichkeiten des KWG verteilt. Dieses Vorgehen wurde zum ersten Mal im vergangenen Jahr improvisiert. Damals übernahmen neben den Co-Dirigierten Christoph Gottlob und Zimmermann auch Martin Leins, Leiter der Musikschule, spontan die Probenleitung einer der Gruppen.

„Dieses Jahr haben wir dafür externe Dozenten eingeladen“, erklärt Quadflieg. Dabei handelt es sich um Studien- und Arbeitskollegen des Dirigenten Zimmermann. Sie studieren ebenfalls Blasorchesterleitung, stammen aus der Region und wollten sich in die Proben einbringen, so ein Sprecher. Der Dirigent sieht wichtige Vorteile in den Proben in einzelnen Registern: „Man kann so noch viel mehr auf die verschiedenen Musiker eingehen.“ Einzelne Instrumente würden so nicht von anderen übertönt.

Dozenten als Unterstützung

„Die Bezeichnung Feintuning trifft es sehr gut“, meint Zimmermann: „Es muss einen passenden Klang in den Sätzen geben.“ Von diesem Klang kann man sich am Donnerstag, 16. Januar, nun selbst überzeugen. Alle Bürgerinnen seien zum Konzert eingeladen. „Das Neujahrskonzert ist seit 16 Jahren und zusammen mit dem Empfang des Bürgermeisters seit elf Jahren eine feste Tradition in unserer Stadt, die durchaus als ein Höhepunkt zu Jahresbeginn gesehen werden kann. Die Veranstaltung ist mit mehr als 600 Gästen regelmäßig ausverkauft“, freut sich auch Bürgermeister Alexander Fischer. Er verrät: „Die Besucher werden dieses Jahr zusätzlich zwei Überraschungen erwarten!“ Eine davon wird die erstmalige Verleihung des „Heimatpreises der Stadt Höxter“ sein. Das Highlight bleibe jedoch das Blasorchester. „Das, was wir bereits bei den Proben gesehen haben, war wirklich beeindruckend. Alle haben Spaß und sind mit Herzblut dabei“, berichtet Stefan Vogt, Leiter der Hauptstelle der Volksbank in Höxter. „Die Gäste werden etwas ganz besonderes geboten bekommen.“ Die Verbund Volksbank OWL ist zusammen mit der Bäckerei Engel und der Höxteraner Firma Waldhoff der wichtigste Sponsor des Konzertes.

Sie machen es neben dem ehrenamtlichen Engagement der Musiker des Blasorchesters möglich, dass der Erlös des Konzertes gespendet werden kann. Dieses Jahr komme das Geld der Musikschule Höxter zugute.

Das Neujahrskonzert mit Empfang des Bürgermeisters beginnt am Donnerstag, 16. Januar, um 19 Uhr in der Stadthalle Höxter. Einige Restkarten seien noch an den Vorverkaufsstellen verfügbar – unter anderem in der Geschäftsstelle des WESTFALEN-BLATTES in Höxter und der „Tourist Information“ (Historisches Rathaus).