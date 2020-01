Beim großen Kulturball in Beverungen gab es viele Showeinlagen zur langen „Pariser Nacht“. Foto: Harald Iding

Von Harald Iding

Aufregende wie prickelnde Momente

Natürlich ließen sich das Ehepaar Kübler und die Gruppe von Freunden am „Tisch 7“ auch die 43. Auflage des Balls nicht entgehen. Und um den Abend mit seinen Überraschungen und Showeinlagen die Krone aufzusetzen, hatten die Verantwortlichen um Ball-Chef Ulrich Straske alles in ein Meer von Gefühlen getaucht – und sich passend für ein „Pariser Flair“ in der festlich geschmückten Stadthalle entschieden.

„Ganz Paris träumt von der Liebe“, spielten die jazzigen Musiker aus dem Raum Kassel („Swinging Wildcats“) als perfekten Einstieg auf – und einige Gäste texteten das Lied gleich um in „Ganz Beverungen träumt von der Liebe.“

Spritziger „Cancan“ auf dem Parkett

Aufregende wie prickelnde Momente gab es dort am vergangenen Wochenende jedenfalls genug. Spätestens, als die Damen des Tanzprojektes „Keen On Rhythm“ über das Parkett wirbelten und mit ihrer temperamentvollen Zeitreise, vom aufregenden wie schnellen „Cancan“ im 2/4-Takt bis zum Varieté „Moulin Rouge“ im Pariser Stadtviertel Montmartre – für einzigartige Momente und beste Unterhaltung sorgten. Dieser Ball ist für viele unentbehrlich – eigentlich für alle Gäste, die sich freuen konnten, überhaupt einen Platz in der ausverkauften Stadthalle ergattert zu haben.

Leichter hatte es da der Bürgermeister der kleinsten Gemeinde im Kreis Höxter, Robert Klocke aus Marienmünster. „Wir sind heute zum ersten Mal hier. Meine Frau Maria und ich finden es wunderbar. Es war übrigens eine gelungene Einladung meines Kollegen Hubertus Grimm“. Beide lobten die Atmosphäre und die Stimmung. Und sie genossen die Stunden mit Musik des neu engagierten Tanzorchesters „EM ZWO“, das als Profi-Crew alle Lieder, die man sich als Tanzpaar so wünscht, spielen kann. Es wird später weit nach Mitternacht sein, als die Klockes von ihrer Tochter mit dem Auto abgeholt werden.

Überhaupt: In dieser Veranstaltung hat so viel Liebe und Detailreichtum gesteckt. Fan Gisela Nolte lässt sich schon seit Jahrzehnten immer etwas Schönes für das passende Outfit einfallen. „Wir waren damals zu Beginn der Ballreihe ja noch sehr jung und haben unsere Kleider immer selbst genäht. Wir hatten aber immer tolle Momente. An den Star Paul Kuhn erinnere ich mich noch gerne. Es gab damals mit ihm eine legendäre Party nach der Show!“