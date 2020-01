Höxter (WB). Die Verbundvolksbank OWL hat Rudolf Jäger (68) in den Ruhestand verabschiedet. Rund 500 Gäste – Kunden, langjährige Weggefährten, Geschäftsfreunde und Kollegen – waren am Freitagabend in die Stadthalle Höxter gekommen, um bei einem „Jäger-Abend“ gemeinsam mit dem ehemaligen Vorstandsmitglied auf sein Berufsleben von mehr als 52 Jahren zurückzublicken.

Zu den Laudatoren des Abends gehörten Aufsichtsratsvorsitzen-der Bernd Seibert, Marco Schulz, Mitglied des Vorstandes des Genossenschaftsverbandes, sowie Vorstandsvorsitzender Ansgar Käter. Sie würdigten die besonderen Verdienste Rudolf Jägers und dankten ihm für sein Lebens-werk. Als Anerkennung für seine besonderen Verdienste in der genossenschaftlichen Arbeit sowie für sein herausragendes Engagement für die Verbundvolksbank erhielt Rudolf Jäger gleich zwei Auszeichnungen: die Ehrennadel in Gold des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbandes sowie die Ehrennadel in Gold der Verbundvolksbank.

Vom Lehrling bis zum Vorstand

Rudolf Jäger, der seit 2011 in der Geschäftsleitung der Bank für den Kreis Höxter verantwortlich war, habe wie kaum ein anderer Spuren in der Volksbank hinterlassen. „Mehr als 52 Jahre reichen deine Spuren zurück – vom Lehrling bis zum Vorstand, eine Traumkarriere, die nur wenige vorweisen können“, betonte Aufsichtsratsvorsitzender Bernd Seibert in seiner Laudatio. Rudolf Jäger sei stets zielstrebig, pflichtbewusst und vorbildhaft verantwortungsvoll seinen Weg gegangen und habe dabei so gut wie alle historischen Weichenstellungen und Entwicklungen der Bank maßgeblich mit begleitet.

„Rudolf Jäger ist ein Volksbanker der alten Schule mit starken genossenschaftlichen Wurzeln. An der Weiterentwicklung des Genossenschaftswesens im Allgemeinen und der Verbundvolksbank OWL im Speziellen hat sich Rudolf Jäger in verdienstvoller und vorbildlicher Weise maßgeblich beteiligt“, erklärte Marco Schulz, Mitglied des Vorstandes des Genossenschaftsverbandes. Bei allem Erfolg als Banker habe Rudolf Jäger nie die menschlichen Werte des genossenschaftlichen Bankensystems, die mehr zählten als reine Gewinnmaximierung, aus den Augen verloren.

Vertrauen der Kunden gewonnen

Einen Blick auf Rudolf Jäger als Kollegen warf Vorstandsvorsitzender Ansgar Käter. „Rudolf Jäger kannte nicht nur die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Kunden bestens, sondern auch die persönliche Situation. Über Jahrzehnte hat er das Vertrauen unserer Kunden gewonnen und beste Beziehungen zu ihnen aufgebaut. Dabei hat er sein Team stets mitgenommen, überzeugt und gewonnen, immer offen, ehrlich und aufrichtig mit den Menschen. Für mich ein Vorbild in wertschätzender Führung.“

Rudolf Jäger zeigte sich beeindruckt von dem Lob und der Anerkennung, die er an diesem Abend erhielt. In seiner Abschiedsrede stellte er klar: „Rückblickend betrachtet hat es mir in all den Jahren Spaß gemacht, bei unserer Bank tätig zu sein, mich für unsere vielen Kunden immer wieder einzusetzen und auch der ‚Kümmerer‘ zu sein. Neben aller Digitalisierung zählen doch auch immer der persönliche Kontakt, die Wertschätzung, der Respekt. Vielleicht ist die große Zahl der Gäste hier und heute Abend in Höxter auch ein Beweis dafür, dass mir das auch überwiegend gelungen ist.“ Die Verantwortung für die Region Höxter übergab Rudolf Jäger, der privat übrigens ein passionierter Jäger ist, symbolisch mit einem Schaustück des Westwerks von Schloss Corvey aus Schokolade, handgefertigt vom Höxteraner Café Pammel, an seine Nachfolgerin Ina Kreimer.