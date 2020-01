Von Ulrich Pfaff

Führerscheinverlust war der Anfang

Wer den fernseh-klischeehaften Drogendealer erwartet hatte, wurde enttäuscht: Auf der Anklagebank saß ein durchaus artikulationsfähiger, unauffällig gekleideter junger Mann, der eine völlig klare Vorstellung von seinen beruflichen Werdegang hat. Nur dummerweise gerade keinen Führerschein. Und damit fing das Problem wohl an. „Den Lappen“ hatte der jetzt 23-jährige Azubi vor einiger Zeit verloren, weil er nach dem Genuss von Marihuana Auto gefahren war. Um ihn wiederzubekommen, brauchte er Geld – was aber ohne Führerschein zwischen Beverungen, Höxter und Brakel nicht ganz leicht zu verdienen war. Da sei es ihm gelegen gekommen, dass ein Bekannter ihm angeboten habe, für ihn Marihuana zu verkaufen – was er dann ab Frühjahr 2018 getan habe, wie der 23-Jährige zugab.

Kronzeugenregelung für Angeklagten

Vorsitzender Richter Eric Schülke staunte: „Ich finde in der Nähe keinen legalen Job, dann fange ich halt an, Drogen zu verticken. Darauf muss man mal kommen.“ Die Geschäfte liefen wohl nicht schlecht, denn als die Drogenfahnder bei dem jungen Mann im September 2018 eine Durchsuchung machten, fanden sie neben 74 Gramm Marihuana und 300 Euro auch 1000 unbenutzte Klemmverschlusstütchen und eine Feinwaage. „Ihre Eltern werden sich nicht gerade gefreut haben, als die Polizei vor der Tür stand“, schlussfolgerte der Richter. Auch zwei andere Leute freuten sich überhaupt nicht, allerdings deutlich später. Im vergangenen Dezember rückte die Polizei bei Adressen in Brakel und Paderborn an: bei den „Lieferanten“ des 23-Jährigen, deren Namen er angesichts des bereits terminierten Gerichtsverfahrens und einer drohenden Haftstrafe genannt hatte. „Das waren jeweils Volltreffer“, sagte gestern ein Höxteraner Polizist aus: Bei beiden sei Beweismaterial für umfangreichen Drogenhandel sichergestellt worden. Grund für die Strafkammer, zugunsten des Angeklagten die Kronzeugen-Regelung anzuwenden, die ihm einen „Nachlass“ beim Strafmaß in Aussicht stellte.

MPU für den Führerschein

Denn dass der 23-Jährige bei seinem schwunghaften Handel, oft auf dem Schulhof der Grundschule in Ottbergen, auch zwei minderjährige Schüler mit Marihuana versorgt hatte, hätte ihm eine mindestens zweijährige Haftstrafe einbringen können – auf die eine Bewährung nicht mehr möglich ist. „Irgendwer wird immer erwischt und packt aus“, stellte Richter Schülke mit seiner Jahre langen Erfahrung fest – in dem Fall war es ein heute 18-jähriger „Abnehmer“ gewesen, der den 23-Jährigen „verpfiffen“ hatte. Der wiederum nutzte seine Chance ebenfalls rechtzeitig und kam so mit einer Bewährungsstrafe von 22 Monaten, 600 Euro Geldbuße an die Drogenhilfe und einem Drogenscreening als Bewährungsauflage davon. Exakt das, was Staatsanwalt Kai Waschkies und Verteidiger Dietelf Bitterberg unisono als angemessene Strafe gefordert hatten. Dass bei einer Gelegenheit, beobachtet von einem der beiden Schüler, wohl auch 100 Gramm Marihuana an andere „Kunden“ übergeben wurden, spielte in diesem Verfahren keine Rolle mehr – ohnehin gibt es wohl eine gewisse „Dunkelziffer“ an weiteren Geschäften, gegenüber der Justizia wohlwollend die Augen verschloss. Der 23-Jährige will jetzt erst mal eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) bestehen, um den Führerschein wiederzubekommen und dann mit seiner Berufsausbildung voranschreiten.