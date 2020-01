Die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt sank demnach im Vergleich zum Vorjahr von 3,9 auf 3,7 Prozent. Dabei stieg die Arbeitslosigkeit im Versichertenbereich von 1217 auf 1289. Im SGB II (Grundsicherung) ging die Arbeitslosenzahl von 1706 auf 1535 zurück. Ein Anstieg zeigt sich bei den im Kreis Höxter sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten: Hier stieg die Zahl von 44.569 Personen im März 2018 um 571 Menschen auf 45.140 Personen im März 2019. Die Kurzarbeit steigt nach Auskunft der Verantwortlichen derzeit an, liegt aber lediglich bei etwa zehn Prozent, gemessen an der Finanzkrise in 2008/2009. Betroffen sind einige Firmen der Metallverarbeitung, des Maschinenbaus und der Möbelindustrie.

Kurzarbeit

„Auch im Jahr 2019 hatte der Kreis Höxter in Ostwestfalen-Lippe wieder die niedrigste Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt“, sagte Rüdiger Matisz: „Dennoch geht die Eintrübung der Konjunktur auch nicht am Kreis Höxter vorbei. Die Arbeitslosigkeit sei im Jahresdurchschnitt aufgrund einer guten ersten Jahreshälfte zwar gesunken und habe sich auch in der zweiten Jahreshälfte stabil entwickelt, aber insbesondere der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Versichertenbereich zeigt, dass mehr Menschen aus dem ersten Arbeitsmarkt in die Arbeitslosigkeit kommen als noch im Vorjahr“, erläutert der Agenturchef.

„Die Zugänge aus der Industrie haben sich erhöht. Handwerk, Handel, Dienstleistung und Pflege sind dagegen stabil. Gleichzusetzen mit einer Krise am Arbeitsmarkt ist diese Entwicklung beileibe nicht – die konjunkturelle Abschwächung kommt nach einer Phase starken konjunkturellen Wachstums. Wir liegen weiterhin weit unter den Arbeitslosenzahlen des Jahres 2017 – und selbst damals war von einer Krise nicht im Geringsten die Rede.“

Die Arbeitslosigkeit der über 50-Jährigen habe im Jahresdurchschnitt im Vergleich zum Vorjahr von 1110 auf 1090 Personen abgenommen. Die altersspezifische Arbeitslosenquote sei im Jahresdurchschnitt von 4,0 auf 3,8 Prozent gesunken. Auch bei den Langzeitarbeitslosen sei ein Rückgang zu verzeichnen: 2019 habe es im Jahresdurchschnitt mit einem Rückgang von 1007 Personen auf 828 Personen weniger Langzeitarbeitslose als 2018 gegeben.

Die Jugendarbeitslosigkeit (unter 25 Jahre) sei im Jahresdurchschnitt von 295 auf 292 Personen leicht gesunken – die altersspezifische Arbeitslosenquote liege konstant bei 3,4 Prozent. Dies sei die geringste Quote seit Jahrzehnten und stelle einen Erfolg der engmaschigen Betreuung durch die Arbeitsagentur und das Jobcenter dar. In diesem Zusammenhang habe die seit einem Jahr bestehende Jugendberufsagentur noch eine weitere Verbesserung gebracht. Ein leichter Rückgang sei auch bei Ausländern zu verzeichnen: Hier sank die Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt von 484 auf 472 Personen ab.

Weniger Ausländer ohne Job

„Dass wir im Kreis Höxter auch 2019 wieder einen Rückgang der Arbeitslosigkeit verzeichnen können, freut uns sehr. Insbesondere freut uns aber natürlich der Rückgang in der Grundsicherung und bei den Langzeitarbeitslosen – denn hier zeigen sich die Früchte der Arbeit des Jobcenters“, so Sigrid Wichmann. „Zu diesem Ergebnis beigetragen hat auch das 2019 eingeführte Teilhabechancengesetz, dass es uns möglich macht, Langzeitarbeitslose unter Bezuschussung der Lohnkosten in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Allein im Jahr 2019 konnten im Kreis Höxter 83 Menschen von diesem neuen Gesetz profitieren. 2020 wollen wir weiter daran arbeiten, auch Menschen mit längerer Lücke im Lebenslauf bei ihrem Weg zurück in die Arbeitswelt zu unterstützen“, verspricht Wichmann. Um auch Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen zu unterstützen, werde das Projekt „Gesundheitsförderung für Arbeitslose“ fortgeführt.

Der Zugang von Stellenmeldungen beim Arbeitgeberservice im Kreis Höxter sei deutlich gesunken: In der Jahressumme wurden 4000 Stellen gemeldet – 512 weniger als 2018. Der Bestand an offenen Arbeitsstellen lag 2019 im Jahresdurchschnitt bei 1287 Stellen – 2018 waren es noch 1502. „Die wirtschaftliche Situation schlägt sich auch in den Stellenmeldungen nieder. Besonders fällt dabei auf, dass fast die Hälfte der Rückgänge der Stellenzugänge – 47 Prozent – auf einen Rückgang der Meldungen aus der Zeitarbeitsbranche zurückzuführen sind. Eine logische Folge der momentanen Situation: In Anbetracht des Fachkräftemangels versuchen die Betriebe, ihr Stammpersonal zu halten. Das bedeutet dann vor allem: Weniger Zeitarbeiter“, weiß Andrea Wesemann, Geschäftsstellenleiterin in Höxter.

Insgesamt gesehen rechnen Arbeitsagentur und Jobcenter im Jahr 2020 mit einer stagnierenden, eventuell auch mit einer leicht steigenden Arbeitslosigkeit – aber in erster Linie auch mit einem weiterhin robusten Markt.