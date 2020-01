WESTFALEN-BLATT-Zeitungsbote Franz Volkhausen hat am frühen Donnerstagmorgen in Dalhausen im Ortskern ein Feuer entdeckt. Zwei Holzschuppen und zwei Autos haben gebrannt. Foto: Polizei Höxter

Von Michael Robrecht und Michaela Friese

Beverungen/Dalhausen (WB). In Dalhausen hat es am frühen Morgen gebrannt. Gegen 4.15 Uhr entdeckte WESTFALEN-BLATT-Bote Franz Volkhausen beim Austragen an der Unteren Hauptstraße Feuer in einem Gartenhaus mit angrenzendem Holzschuppen. Er alarmierte sofort die Feuerwehr. Eine Weile später rückten die Einsatzkräfte an. Zwei Autos wurden von den Flammen beschädigt, der geschlossene Unterstand und der Nachbarschuppen brannten komplett ab.