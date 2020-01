Imke Wingrat und Benedikt Woltering sind wegen der guten Tanzmusik zum Handwerkerball gekommen. Viele Gelegenheiten zum klassischen Tanzen gebe es in Höxter nicht, meinen die beiden. Vom Programm waren sie angetan. Foto: Marius Thöne

Von Marius Thöne

Höxter (WB). Der Höxteraner Handwerkerball ist einer der gesellschaftlichen Höhepunkte des Jahres in der Kreisstadt. Knapp 400 Gäste haben am Samstagabend in der Stadthalle ein rauschendes Fest gefeiert. Organisator Martin Röske von der Handwerkervereinigung hatte ein magisches Fest versprochen.