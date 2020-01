Von Sabine Robrecht

Kreis Höxter (WB). Die Schwangerschaftsberatungsstellen im Kreis Höxter haben einen gemeinsamen Info-Flyer herausgebracht. Er ist handlich, passt in den Mutterpass und enthält vom Hilfespektrum bis hin zu Anschriften, Telefonnummern und E-Mail-Adressen kompakt die wichtigsten Informationen. Am Zug sind nun die Teams der Frauenarzt-Praxen: Auf sie wollen die Beraterinnen von AWO, Caritas und Donum Vitae zugehen und sie bitten, in jeden Mutterpass, der Frauen bei Feststellung der Schwangerschaft ausgehändigt wird, einen Flyer hineinzulegen.