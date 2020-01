Vor einem der großen Spielgeräte in der Freizeitanlage Höxter Godelheim zeigen (von links) Johannes Struck, Patrick Beha, Baudezernentin Claudia Koch und Julian Middeke das Tablet für die digitale Spielplatzkontrolle. Foto: Harald Iding

Höxter (WB/hai). Die Kontrolle der 580 Spielgeräte auf allen Spielplätzen der Stadt Höxter läuft jetzt komplett digital. Die Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen ist längst in aller Munde und schreitet mit großen Schritten voran – so auch beim Bauhof der Kreisstadt.

„Die Potenziale der Digitalisierung wollen wir deshalb in den technisch, handwerklichen Bereichen ebenso wie in der Verwaltung zur Effizienzsteigerung nutzen“, führt Höxters Baudezernentin Claudia Koch aus.

Bevor die mobile, papierlose Kontrolle den Betrieb aufnehmen konnte, mussten sämtliche Spielflächen sowie alle Spielgeräte in einem digitalen Kataster am PC „koordinatenscharf“ von Geomatiker Patrick Beha (Stadt Höxter) lokalisiert und erfasst werden. Zu jedem Spielgerät wurden spezifische Daten, wie Bezeichnung, Hersteller, Bilder des Spielgerätes und weitere relevante Dokumente hinterlegt. Die entstandene Datenbank stellt die unverzichtbare Basis zur Visualisierung, Bearbeitung, Kontrolle und Analyse mit den mobilen Endgeräten dar.

Mit Hilfe der Tablets können sich die Spielplatzkontrolleure die Sachdaten zu den einzelnen Spielgeräten direkt über die Kartenansicht aufrufen und die Kontrollen der Spielplätze und Spielgeräte entsprechend dokumentieren sowie festgestellte Mängel an Geräten oder dem Spielplatz allgemein ebenso wie deren Beseitigung erfassen. So behalten sie den Überblick und gewährleisten die Sicherheit der verwalteten Spielplätze.

Schäden früher auf Papier erfasst

Früher mussten Kontrollen und festgestellte Schäden noch auf Papier erfasst und nach der Rückkehr zum Bauhof in den Computer eingegeben werden. Nun wird dies alles über das Tablet mit der entsprechenden Software erledigt.

„Durch die Digitalisierung ist unsere Arbeit deutlich einfacher geworden“, findet Julian Middeke. Er ist mit Johannes Struck einer der beiden Spielplatzwärter der Stadt.

Eingabe vor Ort über das Tablet

Die Eingabe passiert direkt auf dem Spielplatz. Über das Tablet ist es auch möglich, die Historie eines jeden Spielgerätes einzusehen. Außerdem kann man per GPS auf einer Karte genau eintragen, wo das Spielgerät steht. So können auch Kollegen aus anderen Bereichen, schnell zum richtigen Objekt geführt werden. Es ist möglich über das Tablet Fotos der Schäden hochzuladen und zu hinterlegen, um bei Bedarf noch einmal nachzuschauen, was zur Behebung benötigt wird.

Auch die Fälligkeit der verschiedenen Überprüfungen wird auf dem Tablet angezeigt. 75 städtische Spielflächen überprüfen Middeke und Struck wöchentlich. Kleinere Reparaturen werden natürlich vor Ort von ihnen selbst ausgeführt und direkt und effizient erledigt.

„Durch die Digitalisierung gehören Zettelwirtschaft und Papierkram der Vergangenheit an. Es bleibt mehr Zeit für sichere Spielplätze für die Kinder in der Stadt zu sorgen “, freut sich Johannes Struck.

Das digitale Spielplatzkataster unterstützt nicht nur die Verkehrssicherungspflicht und Dokumentation der Kontrollen, Schäden und Maßnahmen, sondern ermöglicht künftig entsprechende Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen sowie einen schnellen Zugriff auf relevante Informationen. „Die Digitalisierung der Spielplatzkontrollen stellt hier lediglich den Anfang dar. Weitere Module zur Digitalisierung sind geplant beziehungsweise in Vorbereitung“, erklärt Baudezernentin Koch.