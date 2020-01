Eine Person ist bei einem Unfall am Tunnel in Ottbergen gestorben. Foto: Dennis Pape

Von Dennis Pape

Höxter-Ottbergen (WB). Die B64 zwischen Ottbergen und Godelheim ist am Sonntagmorgen für mehr als zwei Stunden voll gesperrt gewesen. Bei einem Verkehrsunfall um kurz vor 3 Uhr an der Bahnüberführung in Ottbergen ist eine Person nach ersten Informationen der Polizei vor Ort ums Leben gekommen.