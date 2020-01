Eine Person ist bei einem Unfall am Tunnel in Ottbergen gestorben. Foto: Dennis Pape

Von Dennis Pape

Höxter-Ottbergen (WB). Die B64 zwischen Ottbergen und Godelheim ist am Sonntagmorgen für mehr als zwei Stunden voll gesperrt gewesen. Bei einem Verkehrsunfall um 2.40 Uhr an der Bahnüberführung in Ottbergen ist ein Mann (23) aus Beverungen ums Leben gekommen.