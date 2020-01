„Lost in a million“ bieten während der Holzmindener Kneipennacht einen bunten Mix aus Klassikern der Rockmusik. Insgesamt gibt es Livemusik in elf Locations.

Holzminden (WB). Die Holzmindener Kneipennacht geht in die fünfte Runde. Am Samstag, 7. März, wartet ein Musikprogramm mit Livemusik in elf Locations und einem zusätzlichen DJ im Tanztreff Janzen auf die Besucher.