An der Windkraft scheiden sich in Höxter die Geister. Jetzt sollen Schutzzonen an bestimmten Stellen bei Fürstenau und Bödexen neue Windräder verhindern. Foto: Jörn Hannemann/Archiv

Von Marius Thöne

Höxter (WB). Um Windkraftanlagen zu verhindern, sollen in Fürstenau und Bödexen so genannte Schwerpunktzonen für Naherholung, Freizeit und Fremdenverkehr ausgewiesen werden. Diesen Antrag wollen die Wählergemeinschaften UWG und BfH in der Ratssitzung am kommenden Donnerstag stellen.