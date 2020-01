Christine Longère (von links, Forum Anja Niedringhaus), Cornelia Lange (GbR Adelshof), Matthias Goeken MdL, Jutta Dewenter (West-Lotto), Henning Fischer (Denkmalbehörde Höxter), Kristin Wichert (Ortskuratorium (OK) Paderborn DSD), Dr. Christoph Heuter (LWL Münster), Renate Ortner, Prof. Dr. Rolf Meister (beide OK DSD) und Bürgermeister Alexander Fischer. Foto: Angelina Zander

Von Angelina Zander

Höxter (WB). Das Haus mit der Nummer 33 in der Westerbachstraße reiht sich ein in ein Ensemble aus Fachwerkhäusern. Bei einem Blick durch die Fenster im Erdgeschoss strahlt den Betrachter die Fotografin Anja Niedringhaus an, die 2014 bei einem Attentat in Khost ums Leben kam. Das Plakat beinhaltet einen Hinweis darauf, was hier in naher Zukunft entstehen soll: das Forum Anja Niedringhaus (FAN).