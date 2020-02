Höxter/Berlin (WB/rob). Das politische Berlin hat sich diese Woche weiter mit den 1000-Meter-Mindestabständen für Windräder zur Wohnbebauung auseinandergesetzt. In Medien debattiert wurde ein Denkmodell von CDU-Politikern, ob die Mindestabstände eventuell noch verschärft werden müssten, was von SPD und Grünen sofort als Angriff auf die Windkraftbranche gewertet wurde. Der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Haase ordnet die neu entbrannte Abstandsdiskussion so ein: „Kein Kompromiss vom Kompromiss“.