Von Michael Robrecht

Höxter (WB). Die Baubranche in der Region hat weiterhin prall gefüllte Auftragsbücher. Das rege Besucherinteresse bei den „Höxteraner Bautagen“ am Wochenende in der Stadthalle belegte, dass das auch weiter so bleibt. Messe-Veranstalter Alfred Bokelmann sieht mit gut 45 Ausstellern einen breiten Branchenmix. „Ich strebe 100 Firmen für die Bautage in den kommenden Jahren an. Höxter hat Potenzial“, sagte er. Handwerksbetriebe, Baufirmen, Handelsunternehmen und Energieexperten wie Stiebel seien dieses Jahr dabei, und diese Vielfalt komme bei den Kunden an. Geschätzt 5000 Interessierte sollen die Baumesse besucht haben.