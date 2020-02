Höxter (WB/rob). Björn Höcke kommt zu einer AfD-Kundgebung nach Höxter. Er tritt am Samstag, 28. März, ab 16 Uhr in der Stadthalle Höxter auf. Das kündigte der AfD-Stadtverband an diesem Dienstag an.

Die AfD plane den Wahlkampfauftakt 2020 zum Thema „Meine Heimat Westfalen“ und möchte den Kommunalwahlkampf mit einer großen Auftaktveranstaltung beginnen. Das kündigte der Vorsitzende des Stadtverbandes Höxter, zugleich Organisator der Veranstaltung, Elia Sievers an: „Neben Redebeiträgen des Vorsitzenden der AfD NRW, Rüdiger Lucassen, dem Vorsitzenden der AfD Thüringen, Björn Höcke, sowie dem Mitbegründer der Juden in der AfD, Dimitri Schulz, wird unser designierter Kandidat für das Bürgermeisteramt in Höxter, Klaus Meyer, sich und sein Programm vorstellen.“.

Die Veranstaltung beginnt am 28. März um 16 Uhr (Einlass 15 Uhr) in der Residenz-Stadthalle. Seine Heimat Höxter sieht Bürgermeisterkandidat Klaus Meyer durch vielschichtige politische Fehlentwicklungen bedroht: „Besonders ein Stopp des Ausbaus der umweltschädlichen Windkraft, aber auch die Einführung eines dreigliedrigen Schulsystems, und eine ausgeglichene Haushaltspolitik sind für mich zentrale Anliegen“. Um Anmeldung unter veranstaltung@afd-hoexter.de wird seitens des Veranstalters gebeten.

Björn Höcke ist eine der umstrittensten politischen Figuren der AfD. Er ist einer von zwei Sprechern der AfD Thüringen und seit der Landtagswahl in Thüringen 2014 Fraktionsvorsitzender der AfD im Thüringer Landtag. Seit 2014 ist der in Hessen beamtete Gymnasiallehrer wegen seiner Tätigkeit als Landtagsabgeordneter beurlaubt. Bei der Landtagswahl in Thüringen 2019, in der er erneut als Spitzenkandidat der AfD antrat, wurde die AfD unter seiner Führung die zweitstärkste Kraft. Mit der „Erfurter Resolution“ (März 2015) begründete Höcke die rechtsextreme AfD-Strömung “Der Flügel” mit. Im Herbst 2015 organisierte er die Erfurter Demonstrationen. Er vertritt Konzepte der Neuen Rechten und strebt ein Bündnis rechtsnationalistischer Gruppen zur ethnischen Homogenisierung Deutschlands und Europas an.

Es ist zu erwarten, dass die AfD-Kundgebung wieder von einem größeren Polizeiaufgebot, wie im März 2019 beim Auftritt von Beatrix von Storch im Rathaus, begleitet wird. Auch Gegendemonstrationen sind - wie zuletzt in Höxter und Warburg - sehr wahrscheinlich.

Liborius Schmidt, Kreisvorsitzender der Jusos, kündigte am Vormittag gegenüber dem WESTFALEN-BLATT eine Reaktion auf den Höcke-Auftritt und die AfD-Veranstaltung an. Er hoffe, dass sich alle demokratischen Kräfte, wie 2019, wieder gemeinsam auf dem Marktplatz in Höxter zu einem „Fest der Demokratie“ oder einer ähnlichen Veranstaltung treffen, um gegen Rechts Präsenz zu zeigen.